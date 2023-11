In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Servette - Roma, quote e consigli utili per scommettere sul match di Europa League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Servette – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per il quinto turno di Europa League prevista giovedì 30 novembre alle ore 21.00 allo Stade dè Geneve.

Con la qualificazione ai sedicesimi già in tasca, la squadra di Mourinho sarà ospite degli elvetici, che con una vittoria potrebbero garantirsi l’accesso in Conference League.

I nostri pronostici Servette - Roma

I nostri pronostici Servette - Roma bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-3 Roma 15.00 17.00 15.00 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.00 2.00 2.30 Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.35 2.30

Probabili formazioni Servette - Roma

Per i pronostici Servette – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SERVETTE (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Servette – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Come scommettere su Servette – Roma: analisi match e pronostici

Due vittorie ed un pareggio nel derby per la Roma nelle ultime tre di campionato. Il passaggio del turno in Europa League resta un obiettivo concreto anche se la sconfitta nell’ultimo turno contro lo Slavia Praga ha complicato e non poco i piani della squadra allenata da Mourinho.

Con 5 punti di ritardo dal duo di testa, ai padroni di casa serve una vittoria in questo Servette - Roma per mantenere accesa la possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta. La squadra allenata da René Weiler attraversa un momento di forma strepitoso, come dimostrano le cinque vittorie consecutive in campionato, ma la Roma è tutt’altra cosa rispetto al campionato svizzero.

Una difesa non all’altezza

Quella del Servette è la seconda peggior difesa del gruppo G, peggio ha fatto soltanto il modesto Sheriff, capace di conquistare 1 punto in 4 partite e di subìre ben 11 reti. Sono 8 i gol finora subìti dagli elvetici, che hanno visto la loro porta violata in ogni partita giocata in questa Europa League. Logico quindi aspettarsi, secondo i pronostici Servette - Roma, un match ricco di reti.

Scommessa 1; risultato esatto 0-3 Roma: 15,00 con bet365

Spazio a Big Rom

Nella partita contro il Servette, l’attaccante belga sarà affiancato dal gallo Belotti. Capace di fare reparto da solo e di liberare i compagni davanti ai portieri avversari, in questa stagione Big Rom si è anche rivelato in più di un’occasione uomo assist. Contro la flebile difesa del Servette, il gigante giallorosso cercherà l’ennesimo gol in Europa. Come confermano le quote marcatore Servette - Roma.

Scommessa 2; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,00 con Sisal

La Roma per il primato

Con una vittoria contro il Servette, qualora lo Slavia Praga vincesse (come è probabile) contro lo Sheriff, è proprio contro la squadra moldava che la Roma si giocherebbe il primato nel girone in occasione dell’ultimo turno di Europa League previsto il 14 dicembre all’Olimpico. Importante quindi segnare più reti possibili e cercare di conquistare la testa del girone. Facile prevedere, stando ai pronostici Servette - Roma, che la squadra capitolina vada in vantaggio in almeno uno dei due tempi.

Scommessa 3; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,30 con William Hill