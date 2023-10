In questa pagina i pronostici Sassuolo - Lazio dei nostri esperti di scommesse sportive con confronto quote e probabili formazioni delle deu squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo - Lazio confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Si giocherà sabato 21 ottobre alle ore 20.45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la partita tra Sassuolo e Lazio, valida per la nona giornata di Serie A. I neroverdi, reduci dal pareggio di Lecce, vogliono ritrovare la vittoria in casa mentre i biancocelesti, dopo aver battuto l’Atalanta per 3 a 2 all’Olimpico, vogliono continuare con i risultati utili.

I nostri pronostici Sassuolo - Lazio

I nostri pronostici Sassuolo - Lazio bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-0 Sassuolo 12.00 12.50 11.00 Pedro marcatore nell’incontro 4.00 5.00 3.50 Unver 2.5 2.25 2.25 2.25

Come scommettere su Sassuolo - Lazio

Nel Sassuolo Dionisi perde Toljan per infortunio, gioca Pedersen sulla destra, con Erlic, Ruan e Vina che completano il reparto difensivo davanti a Consigli. Out anche Matheus Henrique, spazio a Racic al fianco di Boloca. Tutto confermato in attacco con Berardi, Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti.

In casa biancoceleste Maurizio Sarri deve sciogliere i dubbi in avanti con Immobile e Zaccagni non al meglio. Spazio quindi a Castellanos, Pedro e Felipe Anderson in attacco. Rovella in cabina di regia, affiancato da Guendouzi e Luis Alberto. Confermati in difesa Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj a protezione di Provedel.

Probabili formazioni Sassuolo – Lazio

Per elaborare dei pronostici Sassuolo - Lazio accurati, occorre analizzare le probabili formazioni dei due team. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ruan, Vina; Racic, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dionisi vuole ritrovare la vittoria

Dopo la vittoria a San Siro contro l’Inter, il Sassuolo non è stato più in grado di conquistare 3 punti. Sconfitta dal Monza al Mapei Stadium e fermata sull’1 a 1 a Lecce, la formazione di Dionisi contro la Lazio cerca la vittoria tra le mura amiche che manca ormai da troppe giornate. Quella con i laziali, però, sarà una sfida dura secondo i pronotici Sassuolo - Lazio.

Scommessa 1; risultato esatto 1-0 Sassuolo: 12,00 con bet365

Un’occasione per Pedro

L’eroe del Celtic Park vuole trovare il gol anche in campionato. E potrebbe riuscirci secondo i pronostici Sassuolo - Lazio degli esperti. Ancora a secco in Serie A per questa stagione, lo spagnolo potrebbe approfittare delle assenze di Ciro Immobile e Mattia Zaccagni per macinare minuti e trovare la via del gol come gli è già successo in Champions al Celtic Park.

Scommessa 2; Pedro marcatore nell’incontro: 5,00 con Sisal

Primo non prenderle

Rispettivamente dodicesima e tredicesima in classifica, Sassuolo e Lazio sono due squadre che segnano tante reti, ma che ne subiscono anche di più. 14 i gol subiti dai neroverdi finora, 12 quelli subiti dai biancocelesti, con il Sassuolo che ha preso gol nelle ultime 16 partite di Serie A. Servirà sicuramente un’inversione di tendenza per entrambe le squadre, prima che la classifica diventi preoccupante. Per i pronostici Sassuolo - Inter questa potrebbe essere l'occasione giusta.

Scommessa 3; under 2.5: 2,25 con William Hill