In questo articolo i lettori troveranno tutti i pronostici Salernitana - Lazio dei nostri esperti con confronto quote scommesse e info utili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà la sfida prevista all’Arechi di Salerno prevista sabato 25 novembre alle ore 15.00, tra la formazione di Pippo Inzaghi e quella allenata da Maurizio Sarri, ad aprire la tredicesima giornata di Serie A. Granata ancora a caccia del primo successo in campionato, biancocelesti che, dopo il pareggio nel derby della capitale, vogliono ritrovare la vittoria.

I nostri pronostici Salernitana - Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Salernitana - Lazio bet365 William Hill Unibet Over 2.5 2.00 1.90 1.93 Primo tempo / finale – Lazio / Lazio 2.87 2.62 2.70 Risultato esatto 0-2 Lazio 8.00 8.00 6.75

Per ulteriori pronostici Salernitana - Lazio, quote e mercati di scommessa suggeriamo di consultare le pagine ufficiali degli operatori.

Come scommettere su Salernitana – Lazio: analisi match e pronostici

Brutta tegola per Filippo Inzaghi, che perde uno dei suoi top player. Con l’indisponibilità del portiere Memo Ochoa, l’allenatore granata affiderà la porta a Benoit Costil che avrà il compito di dirigere la difesa che sarà formata da 4 giocatori. Spazio, quindi, a Mazzocchi e Bradaric sulle fasce con Pirola e il rientro dalla squalifica di Gyomber a completare l’assetto difensivo. Maggiore, Bohinen e Coulibaly a centrocampo, con Candreva che agirà alle spalle di Ikwuemesi e di uno tra Dia (in dubbio per un problema alla caviglia) e Simy in avanti.

Maurizio Sarri concederà spazio a Pedro nel tridente offensivo che dovrebbe essere completato da Felipe Anderson e capitan Immobile. Out Luis Alberto per squalifica, giocano Kamada e Guendouzi ai lati di Rovella a centrocampo. Solita difesa a 4: Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic agiranno a protezione di Provedel.

Probabili formazioni Salernitana - Lazio

Per dei pronostici Salernitana – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (4-3-2-1) : Costil; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Candreva; Simy/Dia, Ikwuemesi.

: Costil; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Candreva; Simy/Dia, Ikwuemesi. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli/Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La peggior difesa

La Salernitana condivide il non invidiabile primato della peggior difesa della Serie A insieme al Cagliari, e ha subìto 10 gol negli ultimi 4 match. Logico aspettarsi quindi una gara ricca di gol allo stadio Arechi secondo i pronostici Salernitana - Lazio.

Scommessa 1; over 2.5: 2.00 con bet365

La Lazio per scalare la classifica

La Lazio si trova esattamente a centro classifica, una vittoria contro i granata, in attesa dei risultati delle altre squadre, le permetterebbe di scalare diverse posizioni ed avvicinarsi alla vetta. Facile immaginare una vittoria dei laziali secondo i pronostici Salernitana - Lazio.

Scommessa 2; primo tempo/finale – Lazio/Lazio: 2.62 con William Hill

Gli uomini di Sarri cercano la vittoria

Dopo lo scialbo pareggio nel derby contro la Roma, la Lazio, contro l’ultima in classifica, ha la preziosa opportunità di ritrovare la vittoria che le manca in campionato dallo scorso 30 ottobre, quando riuscì ad imporsi per 1 a 0 contro la Fiorentina.

Scommessa 3; risultato esatto 0-2 Lazio: 6,75 con Unibet