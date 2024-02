In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Empoli, quote dei bookmakers e analisi della partita di venerdì 9 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match salvezza tra ultima e penultima in classifica.

Entrambe reduci da due pareggi a reti bianche contro Genoa e Torino, le ultime della classe si sfidano in quest’anticipo serale, match che aprirà – di fatto – il 24esimo turno della Serie A.

I nostri pronostici Salernitana – Empoli

Il nostro pronostico Salernitana - Empoli bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.00 2.05 2.05 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.50 Antonio Candreva marcatore nell’incontro 3.40 4.00 3.80

Come scommettere su Salernitana – Empoli: analisi match e pronostici

Dopo due pareggi buoni soltanto per le statistiche, le formazioni di Filippo Inzaghi e Davide Nicola si sfidano nel più classico dei match salvezza. Con una vittoria l’Empoli compierebbe un balzo scavalcando il Sassuolo al 15esimo posto spingendo ancor più in basso i campani.

Probabili formazioni Salernitana - Empoli

Per i pronostici Salernitana – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (4-3-3) Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pirola, Bradaric; Basic, L.Coulibaly, Maggiore; Candreva, Dia, Tchaouna.

Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pirola, Bradaric; Basic, L.Coulibaly, Maggiore; Candreva, Dia, Tchaouna. EMPOLI (3-4-1-2) Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski; Cambiaghi, Cerri.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre simili

La sfida tra le ultime della classe metterà di fronte due squadre sostanzialmente simili. Leggermente più prolifico l’attacco dei granata, con gli azzurri che però hanno subito meno reti rispetto ai rivali. All’Arechi andrà in scena una gara che potrebbe rimanere bloccata sul pareggio già dai primi 45 minuti a detta dei pronostici Salernitana - Empoli.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,00 con bet365

Una classifica critica

Distanziate di 5 punti in classifica, con l’Empoli capace di conquistarne altrettanti nelle ultime 3 partite giocate, le due squadre sono reduci da due buoni pareggi. Casalingo quello dell’Empoli contro il Genoa, mentre la Salernitana di Filippo Inzaghi è riuscita ad inchiodare il Torino sullo 0 a 0 riuscendo così a conquistare il primo punto del 2024. Facile immaginare, per i nostri pronostici Salernitana - Empoli, un match ad armi pari.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Cuore di capitano

Antonio Candreva è sempre l’ultimo a mollare. Il capitano classe 87, arrivato a 5 gol in campionato, mette sempre cuore e polmoni in mezzo al campo ed è diventato un tassello fondamentale per il suo allenatore Filippo Inzaghi. Contro una delle difese più battute del torneo, i pronostici Salernitana – Empoli indicano il centrocampista capitano dei campani come uno dei probabili marcatori nel match.

Scommessa 3; Antonio Candreva marcatore nell’incontro: 3,80 con William Hill