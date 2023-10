In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Salernitana - Cagliari con confronto quote e analisi probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Cagliari confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Alle ore 15.00 di domenica 22 ottobre, lo Stadio Arechi di Salerno vedrà l’esordio del nuovo allenatore Filippo Inzaghi, chiamato a sostituire Paulo Sousa alla guida della Salernitana.

Partita non semplice per Inzaghi, che si troverà di fronte il Cagliari di Claudio Ranieri ultimo in classifica alla disperata caccia di punti.

I granata, di contro, sono a zero vittorie come i rossoblu, e al momento sono penultimi in classifica con soltanto un punto in più rispetto agli isolani. C’è tanto lavoro da fare quindi per Filippo Inzaghi, chiamato probabilmente ad una delle sfide più difficili della sua carriera.

I nostri pronostici Salernitana - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Salernitana - Cagliari bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.05 Antonio Candreva marcatore nell’incontro 4.75 4.50 3.90 Risultato esatto 1-0 Salernitana 7.00 7.50 7.50

Ulteriori pronostici, quote Salernitana - Cagliari e mercati possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori.

Probabili formazioni Salernitana – Cagliari

Prima di analizzare i pronostici Salernitana - Cagliari degli esperti, è necessario conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Daniliuc, Lovato, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane; Dia.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Serve segnare più gol

Entrambe le formazioni hanno rispettivamente il terzo e il secondo peggior attacco della Serie A. Aspetto influente per i nostri pronostici Salernitana - Cagliari. Soltanto l’Empoli ha fatto di peggio segnando una sola rete. 4 gol segnati dai campani, 3 dai sardi. Bisognerà certamente invertire la tendenza per riuscire ad emergere dai bassifondi della attuale classifica.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Cuore di capitano

Se c’è un uomo che può aiutare i granata a risollevarsi, quello è Antonio Candreva. Pippo Inzaghi ha la certezza di potersi affidare al numero 87 per provare a cominciare l’avventura sulla panchina della Salernitana nel migliore dei modi. Ecco perché Candreva rientra tra i favoriti dalle quote marcatore Salernitana - Cagliari.

Scommessa 2; Antonio Candreva marcatore nell’incontro: 4,50 con Sisal

Sarà la volta buona per i primi tre punti?

La partita tra Salernitana e Cagliari è il più classico dei match tra le ultime della classe. La Salernitana può trarre energia dall’entusiasmo del nuovo allenatore Filippo Inzaghi, mentre il Cagliari, nonostante l’esperienza da vendere di Claudio Ranieri, sembra davvero non aver ancora trovato un sistema di gioco adeguato. Può essere una buona occasione per i campani per cercare di conquistare i primi tre punti di questa stagione. I pronostici Salernitana - Cagliari degli esperti più intrepidi sono con loro.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Salernitana: 7,50 con William Hill