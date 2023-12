Ecco i pronostici Salernitana - Bologna dei nostri esperti con confronto quote dei bookmaker online e consigli utili per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match.

Andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno il match tra Salernitana e Bologna domenica 10 dicembre alle ore 18.00, con i campani impegnati in una partita complicata contro la compagine rossoblu allenata da Thiago Motta.

I nostri pronostici Salernitana - Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Salernitana - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 1.90 Risultato esatto 0-3 Bologna 17.00 21.00 17.00 Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.75 2.70

Maggiori quote, pronostici Salernitana - Bologna e mercati di scommessa sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori che volessero maggiori info sulle scommesse sportive online possono visitare

la nostra pagina dedicata ai migliori bookmaker ADM in Italia

la nostra guida al codice promozionale William Hill da utilizzare in fase di registrazione per ottenere il welcome bonus relativo.

Come scommettere su Salernitana – Bologna: analisi match e pronostici

Situazione critica quella della Salernitana. Con appena 8 punti e in coda alla classifica, la squadra allenata da Pippo Inzaghi ha bisogno di uno scossone, e a Salerno arriva un Bologna lanciatissimo in zona Europa, seppur reduce dal pareggio contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato.

Probabili formazioni Salernitana - Bologna

Per i pronostici Salernitana – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (3-4-2-1) : Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

: Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Fabbian/Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La peggior retroguardia del campionato

Con 28 reti subìte in 14 giornate, quella dei granata è la peggior difesa della Serie A. Aspetto che indubbiamente influisce sui nostri pronostici Salernitana - Bologna. La squadra di Filippo Inzaghi avrà il difficile compito di arginare probabilmente uno dei migliori Bologna delle ultime stagioni. I campani ce la metteranno sicuramente tutta, anche se le differenze in campo sono notevoli.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Il Bologna per avvicinarsi alle migliori della classe

Con una vittoria il Bologna ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni, andando ad insidiare Napoli e Roma. Contro una Salernitana reduce da 4 punti in altrettante partite, la squadra di Thiago Motta proverà a tornare in Emilia Romagna con il bottino pieno. Non possiamo non escludere una valanga di goal da parte dei romagnoli dai nostri pronostici Salernitana - Bologna.

Scommessa 2; risultato esatto 0-3 Bologna: 21,00 con Sisal

Una squadra solida

Con 16 gol fatti e 11 subìti, la squadra allenata da Motta è una delle formazioni che ha segnato di meno tra le prime 10 in classifica. Tuttavia su 14 incontri, i rossoblu ne hanno persi soltanto 2. La prima sconfitta è avvenuta proprio all’alba del campionato, al Dall’Ara contro il Milan, mentre la seconda è arrivata in tempi più recenti, contro la Fiorentina di Italiano all’Artemio Franchi il 12 novembre. Nel mezzo, 5 vittorie e 7 pareggi per i felsinei che stanno vivendo una delle loro migliori stagioni. Un’eventuale vittoria sul campo della Salernitana potrebbe avvicinare gli emiliani alla zona alta della classifica. Ecco perché non possiamo nemmeno escludere una sorpresa da parte della squadra di casa dai nostri pronostici Salernitana - Bologna.

Scommessa 3; Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,70 con William Hill