In questa pagina si possono consultare i pronostici Roma - Verona, quote dei bookmaker e info utili per scommettere sul match di Sabato alle 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che aprirà – di fatto – il 21esimo turno del campionato di Serie A. Si svolgerà sabato 20 gennaio alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Prima partita sulla panchina della Roma per il neoallenatore Daniele De Rossi chiamato, almeno fino a giugno, a sostituire Josè Mourinho alla guida dei giallorossi, con l’allenatore portoghese che è stato esonerato dal presidente Dan Friedkin in settimana a seguito della pesante sconfitta per 3 a 1 subìta contro il Milan, risultato che ha fatto scivolare la Roma al nono posto in classifica generale.

I nostri pronostici Roma - Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Verona bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 2.00 2.05 Risultato esatto 2-0 Roma 6.00 6.25 5.80 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 2.20 2.00 2.15

Come scommettere su Roma – Verona: analisi match e pronostici

La Roma che, con il cambio di allenatore sta attraversando un periodo delicato, ospita un Verona reduce da una convincente vittoria nello scontro diretto contro l’Empoli, in occasione dell’ultimo turno di campionato.

Probabili formazioni Roma - Verona

Per i pronostici Roma – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Llorente; Huijsen; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Svilar; Kristensen, Llorente; Huijsen; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Suslov, Folorunsho; Ngonge, Saponara, Mboula; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Rimettersi in carreggiata

Dopo essere stata eliminata in Coppa Italia ad opera della Lazio, la Roma è incappata in una brutta sconfitta contro il Milan, che si è imposto per 3 a 1 a San Siro grazie ai gol di Adli, Giroud e Theo Hernandez. La prima panchina giallorossa di Daniele De Rossi metterà di fronte la Roma ad un Verona che ha preso coraggio ed è riuscito ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. I giocatori della Roma tuttavia vorranno sicuramente fare una buona impressione al nuovo tecnico, e i pronostici Roma – Verona prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Una vittoria per De Rossi

Sedersi sulla panchina della Roma è il sogno di qualsiasi giocatore giallorosso. Se si è addirittura nati nella capitale poi, il sapore è completamente diverso. A questo penserà Daniele De Rossi quando ascolterà il boato dell’Olimpico per la prima volta nella sua carriera nella veste di tecnico dei giallorossi. L’ex campione del mondo e numero 16 ci terrà a cominciare con il piede giusto e conquistare una preziosa vittoria contro il Verona. Chissà che l'effetto De Rossi non funzioni sin da subito, indubbiamente è un elemento che influisce su quote e pronostici Roma - Verona.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Roma: 6,25 con Sisal

Sulle spalle di Romelu

Rimasto fermo ad 8 reti, con l’ultimo gol in Serie A che risale a quella che è stata l’ultima vittoria della Roma in campionato, in occasione del 2 a 0 contro il Napoli, Romelu Lukaku è ben consapevole che il peso dell’attacco della Roma è tutto sulle sue spalle. Il nuovo tecnico Daniele De Rossi ha piena fiducia nel belga, ed è disposto ad affidargli le chiavi dell’attacco giallorosso. In virtù di ciò, i pronostici Roma – Verona indicano il numero 90 come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,15 con William Hill