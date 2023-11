In questo articolo si possono consultare i pronostici Roma - Udinese dei nostri esperti con confronto quote dei bookmaker online e informazioni utili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

I nostri pronostici Roma - Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione.

I nostri pronostici Roma - Udinese bet365 William Hill Unibet Over 2.5 2.07 1.90 2.04 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.23 Risultato esatto 2-0 Roma 7.00 7.00 6.10

Come scommettere su Roma – Udinese: analisi match e pronostici

Con Smalling ancora fermo ai box per infortunio, Jose Mourinho schiererà Mancini, Llorente e Ndicka in difesa. A centrocampo dovrebbe rivedersi dall’inizio capitan Pellegrini. Ancora una chance per Karsdorp sulla destra, mentre a sinistra dovrebbe esserci Spinazzola. Intoccabili in avanti Dybala e Lukaku.

Per i bianconeri Cioffi dovrebbe arretrare Kabasele in difesa, completando il reparto con Perez e Bijol. Sulla destra i friulani dovrebbero recuperare Ebosele. Sulla trequarti spazio per Pereyra, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la fiducia a Success.

Probabili formazioni Roma - Udinese

Per i pronostici Roma – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il potente attacco giallorosso

La Roma vanta il terzo miglior attacco in Serie A. Aspetto che influirà sui pronostici Roma - Udinese. Con il contributo anche dei suoi centrocampisti, quest’anno la squadra di Mourinho ha già segnato 22 reti in campionato. Nella partita contro l’Udinese l’undici allenato dal tecnico portoghese cercherà di portare a casa la vittoria con un risultato rotondo.

Scommessa 1; over 2.5: 2.07 con bet365

Le “ombre” del derby

Dopo il pareggio nel derby della capitale contro la Lazio, la Roma si troverà di fronte un Udinese che di sicuro non vorrà assumere il ruolo di vittima sacrificale. Comprensibile aspettarsi quindi dai pronostici Roma – Udinese che possa essere una partita contratta, almeno per i primi 45 minuti di gioco.

Scommessa 2; pareggio alla fine del 1° tempo: 2.20 con William Hill

La Roma a caccia della vittoria

Dopo l’insipido pareggio nel derby contro la Lazio, la Roma cerca la vittoria davanti ai propri tifosi. Secondo i pronostici Roma – Udinese può essere l’opportunità per gli uomini di Mourinho per provare a conquistare 3 preziosissimi punti.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Roma: 6,10 con Unibet