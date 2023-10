Ecco i pronostici Roma - Monza dei nostri esperti con consigli utili per scommettere, analisi match e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma - Monza confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Sarà il primo match domenicale quello che si giocherà domenica 22 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. Alle 12.30 si sfideranno infatti la Roma di Mourinho e il Monza di Palladino, partita valida per la nona giornata di Serie A.

I nostri pronostici Roma - Monza

I nostri pronostici Roma - Monza bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Roma 8.00 8.25 7.00 Romelu Lukaku primo marcatore dell’incontro 4.33 3.50 4.20 Risultato esatto 1-1 6.50 7.50 7.00

Come scommettere su Roma - Monza

Emergenza in difesa per Josè Mourinho. Con Llorente e Smalling indisponibili, il portoghese è costretto a schierare Cristante al centro con Mancini e N’Dicka ai suoi lati. Out Karsdorp, spazio a Kristensen e Spinazzola sulle corsie laterali. Paredes agirà da play, affiancato da Bove e Aouar. In attacco, Belotti farà coppia con Lukaku.

Nessuno stravolgimento nella formazione di Palladino che schiererà Colombo come terminale offensivo, con Mota e Colpani che agiranno sulla trequarti. A centrocampo confermato il blocco composto da Kyriakopoulos e Ciurria sulle fasce con Pessina e Gagliardini al centro.

Probabili formazioni Roma - Monza

Prima di vedere quali sono i pronostici Roma - Monza degli esperti, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku.

Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Roma per non perdere il ritmo

Dopo 3 risultati utili consecutivi tra campionato e Europa League, la squadra di Mourinho non vuole mollare la presa e cercherà di conquistare un’altra vittoria davanti al proprio pubblico. Secondo i pronostici Roma - Monza, la squadra capitolina è la strafavorita.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Roma: 8,00 con bet365

La certezza Big-Rom

Andato a segno anche nel 2 a 0 contro il Frosinone, il belga è una certezza in avanti per Josè Mourinho. Affiancato molto probabilmente dal gallo Belotti, il numero 99 cercherà di andare a segno anche contro i brianzoli. Lukaku è infatti tra i favoriti dalle quote marcatore Roma - Monza.

Scommessa 2; Romelu Lukaku primo marcatore dell’incontro: 3,50 con Sisal

Il Monza dei risultati utili

Reduci da 3 pareggi e 2 vittorie negli ultimi 5 match di campionato, gli uomini allenati da Raffaele Palladino non vogliono certamente interrompere la striscia. Al momento settimi in classifica, a 2 punti di distanza dal Napoli campione d’Italia, i brianzoli cercheranno di lasciare l’Olimpico con l’ennesimo risultato utile. Molto difficile riuscire a strappare un pareggio o una vittoria secondo i pronostici Roma - Monza, ma si sa, il calcio riserva spesso grandi sorprese.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 7,00 con William Hill