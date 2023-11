In questa pagina i pronostici Roma - Lecce con confronto quote, bonus e promozioni esclusive per il match di domenica alle 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Lecce confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Domenica 5 novembre andrà in scena la partita tra Roma e Lecce. Entrambe le formazioni hanno subìto un 1 a 0 all’ultima di campionato, il Lecce in casa contro il Torino, la Roma a San Siro contro l’Inter. Voglia di riscatto quindi per entrambe le squadre che si sfideranno alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

I nostri pronostici Roma – Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Roma - Lecce bet365 Sisal William Hill Andrea Belotti marcatore nell’incontro 3.25 2.75 2.75 Over 2.5 2.10 2.10 2.05 Risultato esatto 2-0 Roma 6.50 6.50 6.00

Ulteriori quote e pronostici Roma - Lecce, insieme alle promo speciali dedicate alla partita possono essere trovati sulle pagine ufficiali dei siti di scommesse sportive. I nuovi giocatori troveranno in molti casi degli incentivi alla registrazione: in questa guida si possono consultare alcuni dei migliori bonus scommesse di benvenuto del momento. Per saperne di più sulla quota maggiorata Netbet e sull'operatore, è possibile consultare la nostra pagina dedicata al codice bonsu Netbet.

Quota maggiorata Roma - Lecce: promo esclusiva NetBet

L'appuntamento tra la squadra capitolina ed i salentini è per le 18:00 di Domenica 5 Novembre. In occasione di questo match dell'undicesima giornata di Serie A, NetBet offre un bonus scommesse esclusivo che permette di usufruire di una quota maggiorata Roma - Lecce sul mercato over 0.5 goal quotato a 6.00 in questo caso anziché 1.04. Per aderire all'iniziativa basta semplicemente aprire un nuovo conto gioco (dunque essere nuovi utenti) utilizzando il link che si può trovare in questa pagina o anche cliccando sull'immagine della quota maggiorata qui sopra. Dopo di ché occorre versare almeno 20€ utilizzando il codice bonus NetBet dedicato alla promo in fase di versamento e scommettere in singola pre-match sul mercato over 0.5 goal dei mercati over/under. In caso di vincita si otterrà un bonus scommesse da utilizzare sul palinsesto sportivo dell'operatore.

Ulteriori informazioni sulle quote maggiorate Roma - Lecce di NetBet

Cosa c'è da sapere sulla quota maggiorata Roma - Lecce proposta da NetBet? Come visto precedentemente è importante essere nuovi giocatori e iscriversi sul portale utilizzando il link affiliato presente in questa pagina. Una volta effettuato il deposito qualificante e giocata la scommessa singola pre-match sul mercato over 0.5 goal, in caso di vincita si ottiene un Fun Bonus scommesse relativo all'incremento dato dalla maggiorazione di quota. Questo è soggetto a termini e condizioni che si possono consultare per intero sulla pagina promozionale dell'iniziativa.

Come scommettere su Roma - Lecce

Mourinho schiererà la miglior formazione possibile per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League. Spazio a Rui Patricio tra i pali, difeso dal terzetto difensivo composto da Mancini, Llorente e N’Dicka. A centrocampo, invece, giocano Bove, Cristante e Aouar interni, con Kristensen e Spinazzola sulle fasce. Reparto offensivo che vedrà Lukaku al fianco di Belotti.

Per D’Aversa spazio al tridente formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza. A centrocampo, Gonzalez e Oudin affiancheranno Ramadani. Linea difensiva che non dovrebbe subire ulteriori modifiche con Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo a protezione di Falcone.

Probabili formazioni Roma – Lecce

Per dei pronostici Roma - Lecce vincenti, è importante esaminare le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

ROMA (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiducia per il Gallo

Piena fiducia per Andrea Belotti, partner d’attacco di Romelu Lukaku. Il 30enne ex capitano del Torino gode di tutta la stima del suo allenatore e spera di andare a segno contro i salentini. Belotti è tra i favoriti dalle quote marcatore Roma - Lecce.

Scommessa 1; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 3,25 con bet365

Il terzo miglior attacco della Serie A

Con 20 gol segnati, quello della Roma è il terzo miglior attacco della Serie A. Gli uomini di Mourinho ci terranno a fare bene dinanzi al loro pubblico e contro il Lecce cercheranno la quinta vittoria consecutiva all’Olimpico, coppe comprese. Ecco perché l'over risulta un mercato altamente probabile secondo i pronostici Roma - Lecce.

Scommessa 2; over 2.5: 2,10 con Sisal

Dimenticare San Siro

Guardare avanti e dimenticare San Siro, è questo il mantra degli uomini di Mourinho, che contro il Lecce vorranno dedicare una vittoria ai loro tifosi per cercare di avvicinarsi sempre di più ai piani alti della classifica. La squadra di casa è la favorita stando ai pronostici Roma - Lecce.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Roma: 6,00 con William Hill