In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Roma - Frosinone con i consigli utili degli esperti per scommettere sulla 7^ giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma - Frosinone confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata di Serie A.

La settima giornata di Serie A metterà di fronte Roma e Frosinone. Derby laziale in programma all’Olimpico domenica 1 ottobre, con fischio d’inizio in programma alle 20:45.

La Roma arriva all’incontro malconcia dopo la pesante sconfitta per 4-1 in casa del Genoa, che porta a tre il totale delle sconfitte dei giallorossi in uno dei peggiori avvii di stagione della storia recente. Serve uno scatto d’orgoglio, insomma. E sarà tutt’altro che una passeggiata contro il Frosinone.

I ciociari infatti hanno sorpreso in questo avvio di stagione. Appena una sconfitta, quella dell’esordio contro il Napoli. Poi due vittorie e tre pareggi, per un totale di nove punti in classifica che assicurano un confortante quanto inaspettato ottavo posto. Servirà qualche conferma ma, in ogni caso, l’obiettivo della squadra allenata da Di Francesco non cambia: la salvezza resta la priorità.

I nostri pronostici Roma - Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Roma - Frosinone bet365 Sisal William Hill Lukaku marcatore 2.20 2.00 2.37 Risultato esatto 2-0 Roma 6.50 6.25 6.00 Pareggio alla fine del 1 tempo 2.30 2.30 2.20

Maggiori informazioni, pronostici Roma - Frosinone e ulteriori quote possono essere trovate sui siti scommesse online ufficiali.

Probabili formazioni Roma – Frosinone

Per dei pronostici Roma - Frosinone vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata di Serie A:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Garritano, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Baez.

Confrontare le quote vincente della partita Roma - Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lukaku a caccia del poler

Tre gol in questo avvio di stagione per l’attaccante belga, che ha timbrato il cartellino due volte in campionato ed una in Europa League. Un rendimento in linea con le aspettative ma non ripagato dai risultati della squadra. Scommettere su un gol dell’attaccante potrebbe essere interessante, con bet365 che propone il gol a 2.20 tra le quote marcatore Roma - Frosinone.

Scommessa 1; gol Lukaku: 2,20 con bet365

La Roma a caccia di una vittoria

Lasciarsi alle spalle scorie e polemiche. È la missione della squadra allenata da Mourinho dopo la batosta contro il neopromossa Genoa. Fin qui i giallorossi hanno sempre segnato almeno un gol nelle gare ufficiali disputate in stagione. Dunque è facile immaginare la squadra a segno nei nostri pronostici Roma - Frosinone.

Scommessa 2; Risultato esatto 2-0 Roma: 6,25 con Sisal

Frosinone avversario ostico

Otto gol subiti nelle prime sei giornate. Quella del Frosinone è tra le migliori difese della Serie A. La squadra di Di Francesco sa essere cinica e conservatrice. Gioca un calcio gradevole ma sa come proteggere la propria porta. Un pareggio alla fine del primo tempo potrebbe essere una soluzione interessante per i nostri pronostici Roma - Frosinone.

Scommessa 3; pareggio alla fine del primo tempo: 2,20 con William Hill