In questo articolo i lettori potranno trovare i pronostici Roma - Fiorentina, quote dei bookmaker ADM e info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita di domenica sera.

Andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma la sfida tra giallorossi e viola, posticipo domenicale valido per la quindicesima giornata di Serie A.

I nostri pronostici Roma - Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Roma - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.10 Risultato esatto 2-0 Roma 9.50 10.00 9.00 Bryan Cristante marcatore nell’incontro 7.00 7.50 6.00

Come scommettere su Roma – Fiorentina: analisi match e pronostici

Roma - Fiorentina e gara che vale un pezzettino di Champions League. La Roma non vuole interrompere la striscia di risultati utili tra Serie A e Europa League e vuole trovare l’ottava vittoria in campionato. La Fiorentina è reduce dalla rocambolesca vittoria in Coppa Italia ai danni del sorprendente Parma, con i gigliati che hanno avuto ragione sui ducali soltanto ai calci di rigore.

Probabili formazioni Roma - Fiorentina

Per i pronostici Roma – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp/Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp/Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il secondo miglior attacco

Con 27 reti segnate, quello della Roma è il secondo attacco della Serie A. Elemento di rilievo da considerare dei pronostici Roma - Fiorentina accurati. La partita potrà concedere diverse occasioni agli attaccanti giallorossi, che potranno così regalare un’altra vittoria ai loro tifosi. Dal canto suo, la squadra allenata da Vincenzo Italiano è riuscita in settimana a battere il Parma in Coppa Italia soltanto ai calci di rigore.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

I giallorossi vogliono rimanere in scia

Con una vittoria gli uomini di Mourinho metterebbero ancora più pressione al Milan in terza posizione. Con un occhio alle prime per non lasciarle scappare, e un altro alle inseguitrici per mantenerle a distanza, la Roma vuole assolutamente ritornare in Champions questa stagione, e contro la Fiorentina, all’Olimpico, vuole conquistare 3 preziosissimi punti. Facile prevedere, secondo i pronostici Roma - Fiorentina, una vittoria da parte della squadra di casa.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Roma: 10,00 con Sisal

Il contributo del numero 4

Punto fermo per Mourinho, il centrocampista friulano Bryan Cristante è diventato insostituibile per l’allenatore portoghese. Mediano roccioso sempre presente nel vivo dell’azione, Cristante in 90 minuti è capace di recuperare un’infinità di palloni e di dettare allo stesso tempo i ritmi di gioco. Autore finora di 2 reti in campionato, il numero 4 giallorosso non è nuovo a sortite offensive ed è in possesso di un fortissimo tiro da fuori. In questa partita, secondo i pronostici Roma - Fiorentina, vorrà senza dubbio dare il suo contributo alla causa giallorossa.

Scommessa 3; Bryan Cristante marcatore nell’incontro: 6,00 con William Hill