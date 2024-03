Pronostici Roma – Brighton e informazioni utili per scommettere: giallorossi leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Brighton, quote dei bookmakers e analisi del match di giovedì 7 marzo ore 18.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Brighton, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League.

La Roma di Daniele De Rossi ospita il Brighton di Roberto de Zerbi, in una sfida che vede due giovani tecnici italiani sfidarsi per proseguire il cammino in Europa.

I nostri pronostici Roma – Brighton

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Roma - Brighton bet365 Sisal William Hill Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.70 2.70 Risultato esatto 2-1 Roma 11.00 9.00 8.50 Paulo Dybala marcatore dell’incontro 3.00 2.75 2.90

Per scoprire maggiori quote Roma - Brighton, pronostici e mercati i giocatori hanno la possibilità di visitare i portali ufficiali dei bookmaker. Una più ampia panoramica sul mondo del betting è inoltre disponibile nella nostra pagina

dedicata ai top applicazioni di scommesse sportive online da mobile

con una guida al codice promozionale Lottomatica esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Quote maggiorate per i prossimi match

Come scommettere su Roma – Brighton: analisi match e pronostici

Arriva nel momento migliore dei giallorossi la sfida contro gli inglesi di De Zerbi. Rinati sotto la guida di Daniele De Rossi, i capitolini sono in piena corsa per il 4° posto e reduci dal poker inflitto al Monza in occasione dell’ultima giornata di Serie A.

Probabili formazioni Roma - Brighton

Per i pronostici Roma – Brighton occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Brighton permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La cura De Rossi

6 vittorie e 1 sconfitta in campionato e gli ottavi di Europa League conquistati ai danni del Feyenoord (per l’ennesima volta). E’ questo il bilancio della Roma da quando Daniele De Rossi si è seduto sulla panchina dei giallorossi. Completamente rinati, per certi versi irriconoscibili, i capitolini sembrano una squadra completamente diversa rispetto a quella vista qualche mese fa ed hanno intenzione di sfruttare quest’onda positiva per passare il prima possibile in vantaggio contro gli inglesi del Brighton.

Scommessa 1; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.5: 2,75 con bet365

Crederci fino in fondo

La Roma ha vinto sette delle ultime otto partite casalinghe contro club d’oltremanica in tutte le competizioni europee. All’Olimpico arriva il Brighton allenato da Roberto de Zerbi, al momento nono in classifica e reduce da un pesante 3 a 0 subito al Craven Cottage dal Fulham. La Roma potrebbe approfittare del momento di sbandamento dei “seagulls” per provare a vincere il match.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Roma: 9,00 con Sisal

Il momento magico de “La Joya”

Dopo la tripletta al Torino, contro il Monza Paulo Dybala ha pennellato una fantastica punizione che ha contribuito al 4 a 1 finale dei giallorossi sui brianzoli. Il fantasista argentino sta vivendo uno straordinario periodo di forma, e secondo i pronostici Roma – Brighton, potrebbe essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Paulo Dybala marcatore dell’incontro: 2,90 con William Hill