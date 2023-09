In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Real Sociedad - Inter e consigli utili per scommettere sulla fase a gironi della Champions.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Sociedad - Inter confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la prima giornata di Champions League.

Mercoledì 20 settembre, alle ore 21, i vicecampioni d’Europa faranno il loro esordio nella massima competizione europea. Andrà in scena infatti all’Estadio Municipal de Anoeta, il match tra Real Sociedad e Inter. Partita quasi inedita tra le due formazioni, l’ultimo incontro tra i due club risale addirittura a 44 anni fa, primo Turno di Coppa Uefa, con il successo meneghino a San Siro per 3-0, a cui i baschi risposero con il 2-0 a proprio favore nel match di ritorno.

I nostri pronostici Real Sociedad - Inter

I nostri pronostici Real Sociedad vs Inter bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.10 1.90 Davide Frattesi marcatore nell’incontro 5.00 5.00 4.80 Risultato esatto 2-0 Inter 11.00 11.50 11.00

Come scommettere su Real Sociedad - Inter: analisi delle squadre

I nerazzurri, forti della roboante vittoria per 5 a 1 nel derby di Milano, potrebbero operare ben due cambi rispetto a quanto visto contro il Milan. Potrebbe esserci spazio dal primo minuto per De Vrij al posto di Acerbi, e dovrebbe essere finalmente giunta l'ora di Pavard, pronto a rilevare Darmian nella posizione di braccetto destro. A completare il reparto ci sarà Bastoni.

Due possibili novità anche a centrocampo, da tenere a mente per i nostri pronostici Real Sociedad - Inter, a partire dalla chance dal primo minuto per Frattesi. Sulla corsia sinistra, Carlos Augusto, se la gioca con Dimarco per una maglia da titolare. In attacco, infine, certo del posto è Lautaro Martinez, con l'altra maglia contesa da Arnautovic Thuram.

Probabili formazioni Real Sociedad – Inter

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della prima giornata di Champions:

INTER (4-3-3): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

La debole difesa degli spagnoli

11esimi in Liga, con 7 gol subìti e 6 punti finora conquistati, i baschi non sono certamente un ostacolo invalicabile per i nerazzurri, che potrebbero cominciare la loro Champions con il piede giusto. Di fatto sono i favoriti dai pronostici Real Sociedad - Inter.

Scommessa 1: over 2.5: 2,10 con bet365

Il centrocampista col vizio del gol

Un gol nel derby è il sogno di qualsiasi bambino, e Davide Frattesi l’ha appena realizzato. I tifosi nerazzurri sperano sia il primo di una lunga serie, e il centrocampista romano ha tutta la voglia di ripetersi anche in un palcoscenico prestigioso come quello della Champions. È uno dei marcatori favoriti dalle quote e pronostici Real Sociedad - Inter.

Scommessa 2: Davide Frattesi marcatore nell’incontro: 5,00 con Sisal

Imporsi anche in Europa

Simone Inzaghi ha espressamente detto che vuole arrivare in fondo alla competizione anche quest’anno, magari con un risultato diverso rispetto alla finale dello scorso anno. Macchina macina-punti in campionato, l’Inter vuole lasciarsi gli avversari alle spalle anche nella massima competizione europea.

Scommessa 3: Risultato esatto 2-0 Inter: 11,00 con William Hill