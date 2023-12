In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Rakow Czestochowa - Atalanta, quote dei siti scommesse e info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Rakow Czestochowa – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match di giovedì 14 dicembre alle ore 21.00 all’ArceloMittal Park di Sosniowec, in bassa Slesia.

Ultima partita del gruppo D con l’Atalanta che, già qualificatasi come prima, può anche permettersi di perdere contro la formazione polacca.

I nostri pronostici Rakow Czestochowa - Atalanta

Il nostro pronostici Rakow Czestochowa - Atalanta

Come scommettere su Rakow Czestochowa – Atalanta: analisi match e pronostici

Motivazioni opposte quelle delle due formazioni che scenderanno in campo. Gasperini può permettersi un ampio turnover in vista della prossima partita di campionato contro la Salernitana, mentre i polacchi hanno bisogno di una vittoria per poter sperare nel “paracadute” in Conference League, sperando in una sconfitta dello Sturm Graz impegnato a Lisbona contro lo Sporting.

Probabili formazioni Rakow Czestochowa - Atalanta

Per i pronostici Rakow Czestochowa – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

RAKOW CZESTOCHOWA (3-4-2-1) : V.Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski.

: V.Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. ATALANTA 8(3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Scalvini; Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk.

Confrontare le quote vincente della partita Rakow Czestochowa – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un ampio turnover

Con qualificazione e primo posto già acquisiti, la partita contro il Rakow per l’Atalanta è un semplice pro-forma. In soldoni, per i nerazzurri il match ha la valenza di una vera e propria amichevole, e questo permetterà a Gian Piero Gasperini di effettuare un ampio turnover in ogni reparto facendo rifiatare i titolarissimi e magari concedere qualche sprazzo di partita a calciatori spesso relegati in panchina. Motivo per cui alcuni pronostici Rakow Czestochowa - Atalanta prevedono un pareggio, anche solo per un tempo.

Il momento del colombiano

Con lo spettacolare gol di tacco allo scadere contro il Milan, Luis Muriel ha fatto esplodere il Gewiss Stadium. Considerata la retroguardia non propriamente esperta dei polacchi, anche i pronostici Rakow Czestochowa – Atalanta lo annoverano tra i probabili marcatori del match. Rumors suggeriscono che la sua esperienza a Bergamo potrebbe essere agli sgoccioli, e il colombiano ha l’occasione di salutare la Dea con l’ennesimo gol.

Le seconde linee non vogliono sfigurare

Partite come questa sono un’occasione d’oro per le cosiddette “seconde linee” che non vorranno certo sfigurare e dimostrare di meritarsi la fiducia di Gianpiero Gasperini. In Polonia ci sarà ampio spazio per Michel Adopo a centrocampo stando ai pronostici Rakow Czestochowa - Atalanta. Il francese classe 2000 avrà modo di esprimersi dopo aver giocato circa una trentina di minuti complessivi finora. Probabile fiducia anche a Zortea e Miranchuk: desiderosi di mettersi in mostra davanti al loro mister.

