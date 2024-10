Pronostici PSG – Milan e informazioni utili per scommettere: campioni di Francia nettamente favoriti secondo gli esperti

In questo articolo i lettori troveranno i pronsotici PSG - Milan con confronto quote dei bookmaker online, info utili e bonus per il match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Paris Saint-Germain – Milan confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il terzo turno di Uefa Champions League.

E’ indubbiamente la partita di cartello del terzo turno di Champions. Il 25 ottobre alle ore 21.00 al Parco dei Principi si affrontano Paris Saint-Germain e Milan.

I nostri pronostici PSG - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici PSG - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-0 13.00 11.50 12.00 Kylian Mbappè primo marcatore dell’incontro 4.00 4.15 3.80 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 2.25

Per conoscere tutte le quote, pronostici Paris Saint Germain - Milan e mercati di scommessa, rimandiamo ai siti ufficiali dei bookmaker ADM. Nella nostra guida dedicata è possibile trovare un elenco dei top operatori più recenti in Italia con un confronto delle loro offerte di benvenuto. Alcune di queste richiedono dei codici promozionali per l'attivazione, come accade per il codice promozionale William Hill di cui si possono trovare maggiori info nella nostra pagina.

Quota maggiorata PSG - Milan: bonus esclusivo Netbet

In occasione del big match di questa terza giornata della fase a gironi di Champions League, NetBet ha messo a disposizione una promozione esclusiva. I nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta al sito utilizzando il link dedicato che si può trovare in questa pagina (anche cliccando sulla quota qui sopra) potranno usufruire del bonus esclusivo quote maggiorate PSG - Milan che permette di scommettere sul mercato over 0.5 goal a quota 6.00 invece di 1.04. Si tratta di un'offerta, come visto, riservata esclusivamente ai nuovi giocatori, non ancora in possesso di un account sul portale del bookmaker.

Una volta effettuata la registrazione, convalidato il conto gioco e effettuato un versamento di almeno 20€ utilizzando il codice bonus Netbet dedicato all'offerta, basterà giocare una scommessa singola pre-match sul mercato over 0.5 goal di Paris Saint Germain - Milan per ottenere la maggiorazione di quota. In caso di vincita l'incremento dato dalla maggiorazione sarà accreditato come bonus scommesse.

Quote maggiorate PSG - Milan: come funzionano

Naturalmente, come accade per qualsiasi altro bonus scommesse, anceh le quote maggiorate PSG - Milan di NetBet prevedono specifici termini e condizioni. Bisogna ricordare anzitutto che l'offerta è riservata ai nuovi clienti che si registrato attraverso il link affiliato presente in questa pagina ed utilizzando il codice bonus NetBet dedicato in fase di versamento (min. 20€). Questa iniziativa non è cumulabile con altre presente sul sito.

In caso di vincita, una volta accreditato il bonus, questo dovrà essere convertito in Bonus Reale soddisfacendo i requisiti di puntata pari a x3 su multiple di almeno 3 eventi e quota min. 2.00 (quota 1.25 per selezione). Il Real Bonus va rigiocato un'ultima volta prima di rendere eventuali vincite derivanti prelevabili su scommesse online aventi stessa quota e legatura minima già viste. I sistemi sono esclusi da questa promo.

Come scommettere su Paris Saint Germain - Milan

I rossoneri, reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juve che gli ha fatto perdere la testa della classifica a vantaggio dei cugini nerazzurri, saranno impegnati in una delle sfide più complicate del loro girone. Si troveranno di fronte un PSG che l’ultimo turno di Champions ne ha presi 4 a Newcastle ma che in Ligue 1 ha vinto contro Rennes e Strasburgo.

Nel Milan, il tecnico Stefano Pioli ritroverà Maignan ed Hernandez, entrambi assenti per squalifica in campionato contro la Juventus. Magic Mike riprenderà il suo posto tra i pali, mentre Theo presidierà la corsia di sinistra completando la linea difensiva con Thiaw, Tomori e Calabria.

A centrocampo rimane ancora in dubbio Loftus-Cheek: se l'inglese non dovesse farcela, spazio nuovamente a Musah. In cabina di regia fiducia dal primo minuto a Krunic, ormai pienamente recuperato dopo il problema muscolare accusato nelle scorse settimane. In attacco il solito Giroud che sarà nuovamente affiancato da Pulisic e Leao.

In casa PSG saranno assenti Asensio, Kimpembe e Mendes per infortunio, ma il tecnico Luis Enrique punta forte sulla vena realizzativa di Kylian Mbappè.

Probabili formazioni Paris Saint-Germain – Milan

Per dei pronsotici PSG - Milan vincenti occorre esaminare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelè, Ramos, Mbappè.

Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelè, Ramos, Mbappè. MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisc, Giroud, Leao.

Confrontare le quote vincente della partita Paris Saint-Germain – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan non segna né fa segnare

Le prime due partite del gruppo F per il Milan si sono entrambe concluse con il risultato di 0 a 0. Dettaglio interessante per i nostri pronostici PSG - Milan. La squadra di Pioli in 180 minuti in questa Champions, non è stata capace di segnare neanche un gol. C’è da dire tuttavia che, insieme al Barcellona, è anche l’unica squadra del torneo a non averne subito alcuno. Una difesa inespugnabile quella di Pioli quindi, che spera di continuare con i clean sheet anche nella trasferta di Parigi.

Scommessa 1; risultato esatto 0-0: 13,00 con bet365

La certezza di Luis Enrique

Autore del gol che ha aperto le danze in Ligue 1 nel 3 a 0 contro il Racing Strasburgo, Kylian Mbappè non segna in Champions dalla prima giornata, quando sbloccò su rigore la gara contro il Borussia Dortmund, poi conclusa per 2 a 0 per i parigini. Contro il Milan del compagno di nazionale Mike Maignan, il fenomeno transalpino avrà l’occasione di segnare la sua seconda rete in questa Champions. Motivo per cui il suo nome compare nella rosa dei favoriti dalle quote marcatore PSG - Milan.

Scommessa 2; Kylian Mbappè primo marcatore dell’incontro: 4,15 con Sisal

A Parigi per dimenticare la sconfitta contro la Juve

Dopo aver pareggiato le prime due gare di Champions, al Milan non dispiacerebbe certamente uscire dal Parco dei Principi con un risultato utile. Si troveranno di fronte un PSG fortemente intenzionato a fare punti dopo la batosta subìta dal Newcastle. Per i rossoneri una buona prestazione significherebbe lasciarsi alle spalle l’amara sconfitta contro la Juventus. Chissà che non riescano a stravolgere i pronostici PSG - Milan che attualmente non li danno come favoriti.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con William Hill