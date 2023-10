In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Olanda - Francia e tutte le informazioni utili per scommettere sul match delle qualificazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Olanda – Francia confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per le qualificazioni di Euro 2024.

Andrà in scena venerdì 13 ottobre alle ore 20.45, alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, il match tra Olanda e Francia, valido per la settima giornata delle qualificazioni europee. Bleus già con un piede in Germania, olandesi che devono guardarsi le spalle dalla Grecia, anch’essa a 9 punti in classifica, impegnata a Dublino contro un’Irlanda a 4 partite dalla fine delle qualificazioni ormai quasi fuori dai giochi.

I transalpini viaggiano a punteggio pieno con zero gol subìti, mentre gli olandesi sono reduci dalla vittoria contro l’Irlanda e vogliono vendicare il 4 a 0 subìto allo Stade de France lo scorso 24 marzo.

I nostri pronostici Olanda - Francia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Olanda - Francia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-2 9.00 9.50 9.00 Kylian Mbappè marcatore nell’incontro 2.25 2.50 2.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.15 2.10

Quello tra gli olandesi ed i francesi sarà uno dei match più infuocati e indubbiamente accattivanti di queste qualificazioni agli Europei 2024. Per scommettere sull'evento i giocatori possono consultare la nostra lista dei migliori siti scommesse online del momento, dove troveranno anche dei focus specifici su alcuni operatori. Come ad esempio la pagina dedicata al codice promozionale SNAI dove si troveranno tutte le info sul bonus benvenuto scommesse, palinsesto e tanto altro.

Probabili formazioni Olanda – Francia

Per dei pronostici Olanda - Francia vincenti occorre conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara in programma:

OLANDA (3-4-2-1): Flekken; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, Wieffer, De Jong, Blind; Simmons, Malen; Gakpo

Flekken; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, Wieffer, De Jong, Blind; Simmons, Malen; Gakpo FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Konatè, L. Hernandez, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud

Confrontare le quote vincente della partita Olanda – Francia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La corsa inarrestabile dei Bleus

5 Vittorie consecutive, 11 gol fatti, zero subìti e nessuna voglia di fermarsi. Questo il ruolino di marcia della Francia che dopo la trasferta olandese, accoglierà l’innocua Gibilterra per poi volare in Grecia per l’ultima giornata di qualificazioni. I pronostici Olanda - Francia sono tra i più difficili, tuttavia i francesi risultano leggermente favoriti dai bookmakers ADM.

Scommessa 1; risultato esatto 1-2: 9,00 con bet365

Il predestinato

Che Mbappè fosse un fenomeno lo aveva già ampiamente dimostrato da quando giocava nel Monaco. Dopo la vittoria del mondiale russo il fuoriclasse francese non è riuscito più a ripetersi con la sua nazionale. Un trionfo in Germania consegnerebbe l’attaccante del PSG alla Storia con la S maiuscola. Non a caso è tra i favoriti dalle quote marcatore Olanda - Francia.

Scommessa 2; Kylian Mbappè marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

Il carattere degli Orange

L’Olanda non ha alcuna intenzione di fare una brutta figura davanti al suo pubblico. Con 12 punti ancora a disposizione, gli uomini di Ronald Koeman hanno ampie possibilità di qualificarsi per i prossimi europei, e pur trovandosi di fronte una corazzata quasi imbattibile come quella francese, potrebbero riuscire ad ottenere un risultato utile di fronte ai propri tifosi. Non è da escludere una fiammata tutta orange dai nostri pronostici Olanda - Francia.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill