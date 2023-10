In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Napoli - Real Madrid con confronto quote dei bookmaker online e analisi del match di Champions.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Real Madrid confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Champions League.

Prima vera partita di cartello per il Napoli di Rudi Garcia. Al Maradona arrivano i blancos guidati dal grande ex Carlo Ancelotti. Dopo aver superato il Braga grazie a un’autorete, gli azzurri campioni d’Italia sono chiamati a giocarsi la testa del girone contro il Real Madrid, una delle formazioni più in forma del torneo.

La linea difensiva davanti a Meret sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera che avranno il compito di dover fronteggiare il tandem offensivo mandato in campo da Ancelotti che dovrebbe essere composto da Rodrygo e Joselu con il fenomeno Jude Bellingham sempre pronto a inserirsi in area di rigore. A centrocampo conferma per il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski, con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia a comporre il trio d’attacco.

I nostri pronostici Napoli - Real Madrid

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Napoli - Real Madrid bet365 Sisal William Hill Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.25 2.50 2.45 Jude Bellingham marcatore nell’incontro 3.50 4.00 3.40 Risultato esatto 1-1 7.00 6.75 6.00

Per ulteriori quote, pronostici Napoli - Real Madrid e mercati di scommessa, rimandiamo ai portali ufficiali dei concessionari di gioco menzionati. Inoltre i giocatori che volessero avere qualche informazione aggiuntiva sui siti di scommesse online, possono visitare la nostra pagina dedicata ai nuovi bookmaker ADM in Italia. Nella guida creata ad hoc, invece, è possibile saperne di più sul codice promozionale SNAI, il suo uso e come fare per ottenere il welcome bonus sport.

Probabili formazioni Napoli – Real Madrid

Per dei pronostici Napoli - Real Madrid accurati, è importante conoscere le probabili formazioni delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Real Madrid permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il 9 per confermarsi anche in Champions

Andato a segno con un poderoso colpo di testa nella partita vinta contro il Lecce in campionato, Victor Osimhen cerca il primo gol stagionale in Champions. Dopo le polemiche degli ultimi tempi, per la sua mancata esultanza a seguito delle ultime due reti segnate, un gol nella massima competizione europea potrebbe far ritornare il sorriso al numero 9 nigeriano. Non a caso è favorito dalle quote marcatore Napoli - Real Madrid.

Scommessa 1; Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 2,25 con bet365

Una certezza in mezzo al campo

Dopo aver segnato l’ennesima rete nella vittoria in Liga contro il Girona, Jude Bellingham è l’attuale capocannoniere del Campionato Spagnolo. Con 6 reti il centrocampista inglese ha superato nella classifica marcatori due mostri sacri come Alvaro Morata e Robert Lewandoski. Con una rete in Champions già all’attivo, il 20enne inglese contro il Napoli vorrà senza dubbio ripetersi. Anche Bellingham rientra tra i favoriti dei pronostici Napoli - Real Madrid come marcatore.

Scommessa 2; Jude Bellingham marcatore nell’incontro: 2,35 con Sisal

Il Maradona può essere l’arma in più

Quello contro il Real è di sicuro il primo banco di prova per il Napoli di Garcia. Al Maradona arriva la formazione che è prima in classifica nel suo campionato, piena zeppa di campioni in campo e in panchina e, soprattutto, allenata da un tecnico che ha trovato nella Champions League la sua dimensione ideale. Servirà la gara perfetta e un Diego Armando Maradona gremito e pronto a sostenere la squadra può essere davvero l’arma in più.

Scommessa 3; Risultato esatto 1-1: 8,50 con William Hill