In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Inter, quote dei bookmakers e analisi della finalissima di lunedì 22 gennaio ore 20.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere su chi si aggiudicherà il primo trofeo stagionale. La partita è prevista lunedì 22 gennaio alle ore 20.00 (ora italiana) all’Al-Awwal Stadium di Riad.

Dopo aver superato con un netto 3 a 0 la Fiorentina nella prima delle semifinali, i partenopei si giocheranno la Coppa contro l’Inter, che ha battuto la Lazio con lo stesso risultato.

I nostri pronostici Napoli – Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Inter bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.15 2.20 Under 1.5 4.00 3.40 3.50 Risultato esatto 0-2 Inter 8.00 9.25 8.50

Ulteriori informazioni, quote e pronostici Napoli - Inter possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori che volessero saperne di più possono visitare le nostre pagine dedicate a

i migliori siti scommesse online sicuri e legali in Italia

il codice bonus bet365, iniziative dedicate ai nuovi utenti e dettagli sull'utilizzo dei codici alla registrazione.

Come scommettere su Napoli – Inter: analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci da due vittorie convincenti. Sorprende il Napoli che concede poco o nulla alla Fiorentina mentre tra Inter e Lazio non c’è stata praticamente partita, con i nerazzurri che hanno dominato per tutti i 90 minuti.

Probabili formazioni Napoli - Inter

Per i pronostici Napoli – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3) : Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Napoli per giocarsela

La vittoria convincente contro la Fiorentina ha ridato autostima e fiducia nei propri mezzi a tutto l’ambiente azzurro. La squadra allenata da Walter Mazzarri ha dominato i viola di Italiano, eccezion fatta per il rigore concesso per un’ingenuità di Mario Rui. Fortunatamente per gli azzurri, Jonathan Ikonè ha fallito il gol dell’eventuale pareggio e così il Napoli ha potuto amministrare il vantaggio sigillando poi la vittoria con Alessio Zerbin, che ha segnato la sua prima doppietta con la maglia dei partenopei. Possibile aspettarsi per la finale del primo tempo, secondo i pronostici Napoli - Inter, un pareggio.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Due difese attente

Nelle due semifinali vinte, entrambe le formazioni hanno dominato i loro avversari. Ci si aspetta dunque una finale tiratissima all’insegna dell’attenzione e del difensivismo. Con due difese attentissime come hanno dimostrato sia Napoli che Inter nelle partite giocate finora, è probabile che assisteremo a un match all’insegna del tatticismo a discapito dello spettacolo. Per questo i pronostici Napoli – Inter prevedono una partita in cui si potrebbero segnare pochi gol.

Scommessa 2; under 1.5: 3,40 con Sisal

I nerazzurri per il primo trofeo stagionale

Il netto 3 a 0 alla Lazio è stata l’ulteriore dimostrazione di come l’Inter di Simone Inzaghi sia la principale candidata alla vittoria del trofeo. Un match dominato fino al 90esimo, con i nerazzurri che non hanno concesso nulla ai biancocelesti che non si sono dimostrati quasi mai pericolosi dalle parti di Sommer. Una finale è una partita secca, e può succedere qualsiasi cosa, ma quest’Inter sembra davvero non averne per nessuno in questa stagione, e per questo i pronostici Napoli – Inter indicano i nerazzurri favoriti per la vittoria del match.

Scommessa 3; risultato esatto 0-2 Inter: 8,50 con William Hill