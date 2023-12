In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Napoli - Inter, quote dei siti scommesse e consigli utili dei nostri esperti.

nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Inter confrontando le quote dei migliori bookmakers online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Partita di cartello quella tra i campioni d’Italia del Napoli e i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi domenica 3 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Nel posticipo di domenica sera Walter Mazzarri ritroverà l’Inter da ex, dopo la sfortunata parentesi dell’annata 2013/2014 quando sedette sulla panchina dei nerazzurri per una sola stagione per poi venire esonerato l’autunno successivo.

Il Napoli scenderà in campo per centrare una vittoria che significherebbe riaprire i giochi scudetto. L’Inter dal canto suo con i 3 punti eliminerebbe in via definitiva il Napoli dalla lista dei concorrenti al tricolore.

I nostri pronostici Napoli - Inter

I nostri pronostici Napoli - Inter bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 1.95 2.00 Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.30 2.50 2.37 Risultato esatto 2-1 Napoli 11.00 10.50 9.50

Come scommettere su Napoli – Inter: analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci dagli impegni di Champions League. I partenopei vengono dal dispendioso incontro contro il Real Madrid, dove hanno tenuto testa ai blancos al Santiago Bernabeu per più di un tempo, per poi soccombere sotto i colpi dei fuoriclasse allenati da Carlo Ancelotti perdendo infine il match per 4 a 2.

Spettacolare rimonta invece quella dei nerazzurri contro il Benfica a Lisbona dove, sotto per 3 a 0, sono riusciti a rimontare e fissare il punteggio sul 3 a 3, portando a casa un insperato punto.

Probabili formazioni Napoli - Inter

Per i pronostici Napoli – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski/Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski/Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una partita contratta

Il Napoli ha la sesta difesa meno battuta del torneo e il secondo miglior attacco. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono la squadra che ha finora segnato di più e incassato di meno dall’inizio del campionato. Vista la posizione in classifica delle due formazioni, ci si potrebbe aspettare secondo i pronostici Napoli – Inter un match all’insegna dell’attendismo e del colpo in contropiede.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

Il ritorno del nigeriano

Tutti aspettano Osimhen. Con sempre più minuti nelle gambe, il nigeriano può tornare ad essere decisivo proprio contro l’Inter. Rimasto a quota 6 gol a causa dell’infortunio che l’ha tenuto lontano tanto tempo dal terreno di gioco, il numero 9 del Napoli vuole tornare a far esultare i suoi tifosi. È tra i favoritissimi dalle quote marcatore Napoli - Inter.

Scommessa 2; Victor Osimhen marcatore dell’incontro: 2,25 con Sisal

Una vittoria per crederci ancora

Con una vittoria i campioni d’Italia in carica rimarrebbero attaccate alla scia delle prime. 8 punti di distacco dalla capolista non sono certamente pochi, ma abbiamo già assistito in Serie A a rimonte che presentavano gap anche maggiori. Contro l’Inter gli uomini di Mazzarri ce la metteranno tutta per battere i nerazzurri. Chissà che non ci riescano, come suggeriscono alcuni pronostici Napoli - Inter.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Napoli: 6,00 con William Hill