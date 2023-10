Ecco i pronostici Napoli - Fiorentina dei nostri esperti di betting con quote, mercati di scommessa interessanti e probabili formazioni delle squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Fiorentina confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’ottava giornata di Serie A.

Sarà il posticipo del Maradona il match che chiude l’ottava giornata di Serie A. Domenica 8 ottobre, nello stadio di Fuorigrotta alle 20.45, si affronteranno Napoli e Fiorentina.

I campioni d’Italia sono reduci da una sconfitta, ma a testa altissima, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti in Champions League e affronteranno i viola, reduci dalla partita interna contro il Ferencvaros, in Conference League.

Rudi Garcia non dovrebbe fare particolari cambi. Stesso Napoli vincente di Lecce. Kvara e Osimhen titolari con Politano, migliore in campo nella gara contro i blancos. Nella Fiorentina più Beltran di Nzola. Duncan e Arthur in mezzo, Kayode e Parisi terzini.

I nostri pronostici Napoli – Fiorentina

I nostri pronostici Napoli - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-0 Napoli 8.50 8.00 7.50 Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro 2.75 3.00 3.20 under 2.5 2.20 2.10 2.10

Probabili formazioni Napoli – Fiorentina

Importanti per i nostri pronostici Napoli - Fiorentina sono le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara dell’ottava giornata di Serie A:

NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

: Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Vincere di nuovo al Maradona

Dopo aver perso per 3 a 2 contro il Real, il Napoli vuole tornare alla vittoria tra le mura amiche. Risulta il favorito al momento dai pronostici Napoli - Fiorentina. A Fuorigrotta arriva la Fiorentina di Italiano, una delle squadre più in forma del Campionato, che al momento ha gli stessi punti dei campioni d’Italia. La squadra di Garcia avrà bisogno di una prestazione di livello per poter riuscire a battere i viola.

Scommessa 1; risultato esatto 1-0 Napoli: 6,00 con bet365

La voglia del 77

Dopo essere andato in gol contro l’Udinese, il numero 77, nella gara successiva contro il Lecce ha fornito un assist al bacio per Victor Osimhen, ma non è riuscito a segnare. Contro la Fiorentina vorrà sicuramente scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. È di fatto uno dei cannonieri favoriti dalle quote marcatore Napoli - Fiorentina.

Scommessa 2; Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

La difesa dei viola sempre più affidabile

Dopo il 4 a 0 subìto ad opera dell’Inter a San Siro, nelle successive 4 partite di campionato la Fiorentina ha subìto soltanto 3 reti portando a casa 10 punti. Il match contro il Napoli non sarà sicuramente semplice, ma la squadra di Italiano potrebbe allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Chissà che i pronostici Napoli - Fiorentina non vengano ribaltati dai viola.

Scommessa 3; Under 2.5: 2,10 con William Hill