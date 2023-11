In questo articolo i lettori possono consultare i pronostici Napoli - Empoli dei nostri esperti con confronto quote e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Empoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà il primo match domenicale la partita tra Napoli e Empoli, in programma alle 12.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Garcia dovrebbe puntare, a grandi linee, sulla squadra scesa in campo contro l’Union Berlino, ad accezione di Rrahmani che non sarà disponibile a causa degli impegni con la Nazionale, spazio, quindi, a Ostigard al fianco di Natan con Di Lorenzo e Olivera a completare il reparto davanti e Meret. Confermati Lobotka, Anguissa e Zielinski a centrocampo, con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Raspadori nel tridente offensivo.

Dopo le difficoltà di Frosinone, Andreazzoli dovrebbe cambiare la batteria di trequartisti alle spalle di Caputo: possibilità, quindi, per Cambiaghi e Baldanzi. Rientra Maleh dalla squalifica, con Grassi e Marin a completare la zona nevralgica del campo. Tutto confermato in difesa, con Berisha tra i pali a dirigere la linea formata da Ebuehi, Ismajli, Luperto e Bastoni.

I nostri pronostici Napoli - Empoli

I nostri pronostici Napoli - Empoli bet365 Sisal William Hill Matteo Politano marcatore nell’incontro 2.75 2.50 2.25 Kvicha Kvaratskhelia primo marcatore nell’incontro 6.00 5.75 5.00 Risultato esatto 2-0 Napoli 7.50 7.25 7.00

Probabili formazioni Napoli – Empoli

Per dei pronostici Napoli - Empoli vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo.

Confrontare le quote vincente della partita Napoli – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La certezza Politano

Non è bastata una sua rete per regalare la qualificazione agli ottavi di Champions al Napoli, con i partenopei che sono stati raggiunti dall’Union Berlino che ha fissato il risultato sull’1 a 1. Nonostante la mancata vittoria, la prestazione di Matteo Politano è stata sontuosa e l’attaccante romano spera di regalare 3 punti alla sua squadra, cercando di andare a segno contro l’Empoli. Motivo per cui è tra i favoriti dalle quote marcatore Napoli - Empoli.

Scommessa 1; Matteo Politano marcatore nell’incontro: 2,75 con bet365

Kvicha a caccia del gol

Autore di una prestazione intermittente contro l’Union Berlino, Kvicha Kvaratschelia deve trovare la strada del gol per ritrovare fiducia e serenità. La partita contro la penultima in classifica arriva al momento giusto per il fuoriclasse georgiano. Anche Kvara è tra i favoritissimi dalle quote marcatore e pronostici Napoli - Empoli.

Scommessa 2; Kvicha Kvaratskhelia primo marcatore nell’incontro: 5,75 con Sisal

La superiorità dei Campioni d’Italia

La distanza in classifica è notevole, e ci si aspetta una partita senza storia secondo i pronostici Napoli - Empoli, con i partenopei che non dovrebbero faticare troppo per conquistare i tre punti contro un Empoli reduce da 2 sconfitte consecutive.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Napoli: 7,00 con William Hill