Pronostici Napoli – Atalanta e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti sui nerazzurri

In questo articolo si possono trovare i pronostici Napoli – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 30 marzo ore 12:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Napoli – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra campioni d’Italia e nerazzurri, partita che aprirà – di fatto – il 30esimo turno di Serie A.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A riprende con il big match previsto per l’ora di pranzo tra partenopei e orobici. Con una vittoria gli azzurri supererebbero in classifica gli uomini di Gian Piero Gasperini, piazzandosi al sesto posto a ridosso della Roma.

I nostri pronostici Napoli – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Napoli - Atalanta bet365 Sisal William Hill Victor Osimhen marcatore dell’incontro 2.20 2.20 2.45 Risultato esatto 2-1 Napoli 9.00 9.00 8.50 Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.62 2.60 2.45

Come scommettere su Napoli – Atalanta: analisi match e pronostici

Questo confronto arriva in un momento chiave, con l'Atalanta che cerca di consolidare la sua posizione in zona Champions League e il Napoli a caccia di punti preziosi per assicurarsi almeno un posto in Europa per la prossima stagione.

Probabili formazioni Napoli - Atalanta

Per i pronostici Napoli – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Traorè, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Traorè, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

Confrontare le quote vincente Napoli – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Con Osimhen in campo è un altro Napoli

Nonostante i problemi fisici e gli impegni con la nazionale nigeriana che l’hanno tenuto diverse volte lontano dal campo, quando indossa la maglia azzurra Victor Osimhen riesce sempre a fare la differenza. Autore di 72 reti in 135 gare giocate, il numero 9 del Napoli l’anno dello scudetto è andato a segno per 26 volte regalandosi il titolo di capocannoniere. Attaccante eclettico e generoso, quando è in giornata il ragazzo di Lagos è immarcabile. I pronostici Napoli – Atalanta indicano proprio il centravanti degli azzurri come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 2,20 con bet365

Il Napoli per continuare con i risultati utili

Da quando Francesco Calzona si è seduto sulla panchina del Napoli, sono arrivati soltanto risultati positivi per i partenopei, che hanno subìto una sola, amara sconfitta in Champions League, venendo eliminati dal Barcellona agli ottavi di finale. Contro l’Atalanta i campioni d’Italia in carica cercheranno la vittoria numero 13 in campionato. E stando ai pronostici Napoli - Atalanta, potrebbero riuscirci.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Napoli: 9,00 con Sisal

Passare subito in vantaggio

Con l’Atalanta a 47 punti e il Napoli a 45, una vittoria proietterebbe i partenopei a ridosso del quinto posto occupato dalla Roma di Daniele De Rossi. Considerando che entrambe le formazioni saranno impegnate nei quarti di finale di Europa League nelle prossime settimane, il Napoli potrebbe approfittarne per rosicchiare punti preziosi per un piazzamento in Europa. Contro gli uomini di Gasperini gli azzurri proveranno a passare in vantaggio già nei primi 45 minuti cercando poi di amministrare il vantaggio.

Scommessa 3; Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,45 con William Hill