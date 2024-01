In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Roma, quote dei bookmakers e analisi della partita prevista domenica 14 gennaio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano

Prima gara interna in campionato per il Milan di Stefano Pioli, che in settimana è stato eliminato dalla Coppa Italia nel derby tutto lombardo contro l’Atalanta, che si è imposta per 2 a 1 a San Siro.

I nostri pronostici Milan - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.10 Olivier Giroud marcatore dell’incontro 3.10 2.75 2.90 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 3.25 3.00 3.00

Tutte le quote Milan – Roma, pronostici e mercati si possono trovare per intero sui siti scommesse online ufficiali dei bookmaker ADM. In più i lettori che volessero maggiori info sul mondo del betting possono visitare

• la nostra guida ai top siti scommesse online con licenza ADM

• pagina dedicata al codice promozionale AdmiralBet ed eventuali iniziative ad esso collegate.

Quota maggiorata Milan - Roma con LeoVegas

La 20esima di Serie A sarà caratterizzata dal big match di domenica sera che si giocherà tra gli uomini di Mourinho e quelli di Pioli. In occasione di un incontro di tale rilevanza, LeoVegas ha lanciato una promozione speciale che si somma al bonus benvenuto per i nuovi utenti. Parliamo della quota maggiorata Milan - Roma che permette di scommettere sulla vittoria dei rossoneri o dei giallorossi a 5.00. Si tratta di un'interessante maggiorazione di quota che consente ai giocatori, in caso di giocata vincente, di ottenere una vincita reale fino ad un massimo di 100€. Aspetto particolarmente positivo della promo LeoVegas è che non prevede requisiti di giocata per la somma eventualmente accreditata. Inoltre il bonus quota maggiorata è cumulabile con quello di benvenuto.

Come funzionano le quote maggiorate Milan - Roma di LeoVegas

Abbiamo visto precedentemente come il bonus LeoVegas non preveda particolari termini e condizioni per l'offerta quote maggiorate alla quale risulta particolarmente facile aderire. In pratica basta semplicemente:

Aprire un conto gioco attraverso il link affiliato che si può trovare in questa pagina o cliccando sull'immagine qui sopra

che si può trovare in questa pagina o cliccando sull'immagine qui sopra Giocare una scommessa singola pre-match con denaro reale sulla vittoria del Milan o della Roma con puntata massima 20€

con denaro reale sulla vittoria del Milan o della Roma con Rispettare eventuali requisiti di giocata previsti dal welcome bonus LeoVegas, promo cumulabile con le quote maggiorate.

In caso di scommessa vincente, l'utente ottiene una vincita accreditata come denaro reale fino ad un massimo di 100€. Il ché significa che non occorre soddisfare alcun requisito di puntata per sbloccare la somma ottenuta. Ulteriori termini e condizioni possono essere consultati sul sito ufficiale del bookmaker.

Come scommettere su Milan – Roma: analisi match e pronostici

Primo big match del 2024 la partita che inaugurerà il girone d’andata per giallorossi e rossoneri. Le due formazioni sono entrambe reduci dall'eliminazione in Coppa Italia e vorranno rifarsi in quest’importante sfida.

Probabili formazioni Milan - Roma

Per i pronostici Milan – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una partita mai banale

Entrambe le squadre hanno una sconfitta in Coppa Italia da dover digerire, e vogliono farlo giocando una partita che non risulta mai banale. Gli uomini di Mourinho sono ancora a caccia della prima vittoria del 2024, mentre i rossoneri allenati da Pioli non vogliono fare brutta figura in occasione della prima gara di campionato di fronte al loro pubblico. I pronostici Milan – Roma prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

La certezza Giroud

Nel 3 a 0 contro l’Empoli il numero 9 del Milan è andato a segno su rigore. L’attaccante francese ha cominciato il suo 2024 esattamente come aveva terminato il 2023. Sempre una certezza il transalpino che, secondo i pronostici Milan – Roma, risulta essere come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 2; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

Romelu per trovare il primo gol del nuovo anno

Romelu Lukaku non va in gol in campionato dalla vittoria per 2 a 0 contro il Napoli. La sua prima a San Siro contro il Milan con la casacca della Roma potrebbe avere un sapore particolare. Il belga cercherà contro i rossoneri la sua prima rete del 2024, e anche i pronostici Milan – Roma indicano il gigante numero 90 della Roma come uno dei probabili marcatori.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill