Pronostici Milan – Roma e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita di giovedì 11 aprile ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata dei quarti di finale di Uefa Europa League.

Si giocherà a San Siro il primo round della gara fratricida tra due delle tre italiane rimaste in Europa League, la vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Bayer Leverkusen e West Ham.

I nostri pronostici Milan – Roma

Il nostro pronostico Milan - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 2.10 2.00 Risultato esatto 2-1 Milan 8.50 8.75 8.50 Olivier Giroud marcatore dell’incontro 2.87 2.75 2.70

Come scommettere su Milan – Roma: analisi match e pronostici

Dopo aver blindato il secondo posto in campionato, i rossoneri proseguono la loro corsa verso la finale. Avranno di fronte a sé la Roma di Daniele De Rossi, reduce dall’importantissima – per morale e classifica – vittoria nel derby contro la Lazio.

Probabili formazioni Milan - Roma

Per i pronostici Milan – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan parte da favorito

Il Milan parte da favorito per questa partita d’andata nella doppia sfida contro i giallorossi. Secondo i pronostici Milan - Roma saranno i rossoneri a passare il turno. La Roma tuttavia ha dimostrato di avere un altro passo da quando Daniele De Rossi è stato chiamato a sostituire Josè Mourinho alla guida della Lupa e per questo motivo potremmo assistere a una gara ricca di reti con occasioni da una parte e dall’altra.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Il Milan per conquistare la finale

Decisamente più abituata ai palcoscenici europei, la formazione allenata da Stefano Pioli potrebbe mettere in campo questa maggiore esperienza per cercare di avere ragione sui giallorossi. Milan e Roma si affronteranno per la prima volta in una competizione europea, con i rossoneri che non perdono contro la Roma da ben 9 partite consecutive.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Milan: 8,75 con Sisal

Giroud vuole segnare ancora

Ritornato al gol anche in campionato in occasione della netta vittoria per 3 a 0 contro il Lecce, il numero 9 transalpino non vede l’ora di segnare anche nella gara d’andata del “derby” di Europa League. Autore finora soltanto di un gol in Europa League, visto lo stato di forma dell’attaccante francese, i pronostici Milan – Roma, indicano il numero 9 dei rossoneri come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore dell’incontro: 2,70 con William Hill