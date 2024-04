Pronostici Milan – Lecce e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Lecce, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 15:00 sabato 6 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra rossoneri e salentini, match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Dopo aver fermato la corsa Champions della Roma inchiodandola sullo 0 a 0 al Via del Mare, il Lecce va a caccia di punti salvezza a San Siro.

I nostri pronostici Milan – Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Lecce bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.40 2.40 2.37 Risultato esatto 1-1 9.00 9.50 8.50 Luka Jovic marcatore nell’incontro. 2.75 2.40 2.50

Maggiori info sul match, pronostici Milan - Lecce, quote o mercati i lettori possono visitare i portali ufficiali dei bookmaker. In aggiunta, utili informazioni possono essere trovate consultando

la nostra guida ai migliori bookmaker online in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promo Betflag, bonus benvenuto e altro sull'operatore italiano.

Quote maggiorate del giorno

Come scommettere su Milan – Lecce: analisi match e pronostici

A 6 giornate dal termine, i salentini nelle prossime settimane saranno impegnati in due importanti scontri diretti. Dopo la partita di Milano infatti ospiteranno l’Empoli e andranno in trasferta a Reggio Emilia per giocare contro il Sassuolo. Dopo il prezioso punto conquistato contro la Roma, gli uomini di Luca Gotti proveranno a tornare in Puglia con un altro risultato utile.

Probabili formazioni Milan - Lecce

Per i pronostici Milan – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Gonzalez, Oudin; Krstovic, Piccoli.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Obiettivo raggiunto

Con un posto in Champions garantito per la prossima stagione, il Milan di Stefano Pioli ospita il Lecce in tutta tranquillità. La partita la dovranno fare gli uomini di Gotti, che in caso di un risultato negativo rischierebbero il sorpasso in classifica da parte di Verona e Cagliari. In ogni caso, stando ai pronostici Milan - Lecce, la squadra di casa è la strafavorita.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,40 con bet365

Il Lecce a caccia di un risultato utile

Dopo aver strappato un pareggio alla Roma di De Rossi, avendo rischiato – in tutta sincerità – di passare più di una volta in vantaggio, il Lecce vola a San Siro senza paura, con l’obiettivo dichiarato di tornare in Salento con un risultato utile ai fini della salvezza.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 9,50 con Sisal

Turnover per Pioli

In vista della gara d’andata dei quarti di finale di Europa League prevista giovedì 11 aprile contro la Roma a San Siro, l’allenatore del Milan Stefano Pioli potrebbe pensare di applicare un ampio turnover. Luka Jovic potrebbe quindi far rifiatare Olivier Giroud alla vigilia dell’importantissimo match contro i giallorossi. I pronostici Milan – Lecce indicano proprio il numero 15 del Milan come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Luka Jovic marcatore nell’incontro: 2,40 con William Hill