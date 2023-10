In questo articolo si troveranno quote e pronostici Milan - Juventus con probabili formazioni e info utili per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan - Juventus confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Sarà il primo posticipo serale dopo la sosta per le Nazionali il big match tra Milan e Juventus, decisamente la partita di cartello di questa nona giornata di Serie A.

I bianconeri, dopo la vittoria per 2 a 0 nel derby, sono stati scossi dalla vicenda Fagioli e sono attesi a San Siro dal Milan capolista, reduce da un rocambolesco 0 a 1 in casa del Genoa.

I nostri pronostici Milan - Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale, pronostici Milan - Juve, e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Milan - Juventus bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Milan 10.00 11.00 9.50 Rafa Leao marcatore nell’incontro 3.75 3.50 3.40 Over 2.5 2.10 2.10 2.05

Come scommettere su Milan - Juve

Stefano Pioli per questa partita dovrà fare i conti con due assenze notevoli come quelle di Mike Maignan e Theo Hernandez, al loro posto ci saranno Sportiello e Florenzi.

Sono ancora da valutare le condizioni di Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek.

In casa Juve assenze in pratica per ogni reparto. Indisponibili in difesa capitan Danilo e Alex Sandro, Fagioli e Pogba a centrocampo per le ormai note vicende e c’è incertezza per l’eventuale rientro di Federico Chiesa. Tuttavia c’è ottimismo per Vlahovic. A fronte di una squadra così rimaneggiata, tra infermeria piena e squalifiche, Max Allegri potrebbe optare per un 3-5-2 o un 4-4-2.

Probabili formazioni Milan – Juventus

Per dei pronostici Milan - Juventus vincenti, occorre conoscere le formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Milan - Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan per mantenere la vetta

Dopo aver conquistato la vetta il Milan non ha alcuna intenzione di rallentare. Trascinati nell’ultima partita da un fenomenale Giroud che ha dimostrato d’essere un campione (improvvisato) anche tra i pali, i rossoneri contro la Juve cercheranno di non perdere terreno nei confronti dei cugini nerazzurri. Ecco dunque che i pronostici Milan - Juventus degli esperti prevedono una potenziale vittoria dei rossoneri.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Milan: 10,00 con bet365

La velocità del portoghese

Andato a segno finora 3 volte dall’inizio di questo Campionato, Rafa Leao ha anche confezionato 2 assist per i suoi compagni contro la Lazio. L’ultima rete del rossonero risale al 23 settembre scorso, quando un suo gol permise al Milan di battere il Verona per 1 a 0 a San Siro. Ancora una volta è Leao il favorito dalle quote marcatori Milan - Juventus.

Scommessa 2; Rafa Leao marcatore nell’incontro: 3,50 con Sisal

Assenze che pesano

Entrambe le formazioni presentano assenze importanti che potrebbero influire non poco sul risultato finale. Per i rossoneri l’assenza di Maignan potrebbe togliere sicurezza alla difesa, Marco Sportiello dovrà cercare di non far rimpiangere il francese. In casa Juve la mancanza di un perno della difesa come Danilo è un’assenza che pesa, e finora i suoi sostituti non si sono dimostrati all’altezza. Indubbiamente si tratta di un aspetto che influisce sui pronostici Milan - Juventus.

Scommessa 3; over 2.5: 2,05 con William Hill