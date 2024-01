In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Milan – Cagliari, quote dei bookmakers e analisi match di martedì 2 gennaio alle ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida come ottavo di finale di Coppa Italia.

Al Giuseppe Meazza di Milano il via la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia. Milan e Cagliari si giocano un posto ai quarti. Lazio, Fiorentina, Frosinone e Bologna le squadre che hanno già staccato il pass per la fase successiva, con Inter e Napoli vittime illustri degli ottavi di finale. Si gioca su gara secca: in caso di pareggio al termine del novantesimo minuto, ci saranno supplementari e rigori.

I nostri pronostici Milan – Cagliari

Il nostro pronostico Milan - Cagliari bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.20 2.10 2.25 Risultato esatto 1-2 Cagliari 21.00 15.00 21.00 Rafael Leao marcatore dell’incontro 2.50 2.50 2.70

Come scommettere su Milan – Cagliari: analisi match e pronostici

Servirà quindi concentrazione massima al Milan di Stefano Pioli, rinvigorito nel morale dopo la vittoria sul Sassuolo, nell’ultimo turno di Serie A. Per i rossoneri si tratta dell’esordio nella competizione, mentre il Cagliari, reduce dal pareggio in campionato contro l’Empoli, ha già superato Palermo e Udinese.

Probabili formazioni Milan - Cagliari

Per i pronostici Milan – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Leao, Pulisic, Giroud. All. Pioli.

Sportiello; Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Leao, Pulisic, Giroud. All. Pioli. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Pavoletti, Petagna. All. Ranieri.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gara che si preannuncia ricca di gol

Trentadue gol in stagione per il Milan, secondo miglior attacco della serie A. Gli stessi subiti dal Cagliari. Ecco perché nei pronostici Milan - Cagliari puntare sull'under potrebbe essere una soluzione interessante. Da un lato c’è una squadra, il Milan, che costruisce gioco ma lascia spazio alle ripartenza; dall’altra, il Cagliari subisce molto e segna poco.

Scommessa 1; under 2.5: 2,20 con bet365

Occhio al Cagliari

La Coppa Italia ha già riservato due sorprese: l’eliminazione di Napoli e Inter, due delle favorite della vigilia. Anche per questo, nei pronostici Milan - Cagliari va considerata la possibilità del passaggio del turno da parte dei sardi, tra l’altro reduci dal buon pareggio nello scontro diretto contro l’Empoli.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Cagliari: 15,00 con Sisal

Riflettori su Rafaele Leao

Appena tre gol e quattro assist lo score dell’attaccante portoghese nella stagione in corso. Talento appannato che spiega, in parte, anche la stagione altalenante del Milan. Stefano Pioli confida nel recupero della miglior condizione atletica ed anche per questo sembra orientato a schierarlo in campo dal primo minuto. Qualora fosse, i pronostici Milan - Cagliari non possono che tener conto della possibilità che il portoghese segni un gol nell’arco dei novanta minuti.

Scommessa 3; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill