In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Milan - Borussia Dortmund, quote dei bookmaker e tutte le info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Borussia Dortmund, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata della Uefa Champions League.

Partita importantissima per i rossoneri. In attesa del risultato di PSG – Newcastle, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 29 novembre, il Milan con un successo si porterebbe addirittura in testa al gruppo F con 8 punti. Gli uomini di Pioli sarebbero poi padroni del loro destino in occasione dell’ultima giornata di Champions a Newcastle. Con un successo anche in Inghilterra, gli ottavi di finale sarebbero una certezza.

I nostri pronostici Milan - Borussia Dortmund

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Milan - Borussia Dortmund bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-1 Milan 8.50 9.00 8.50 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 2.87 2.75 2.62 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.20

Per ulteriori quote Milan - Borussia Dortmund, pronostici e mercati di scommessa, consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i giocatori che volessero scoprire altri bookmaker online possono

consultare la nostra guida ai top siti scommesse ADM in Italia

visitare la nostra pagina dedicata al codice promozionale SNAI, welcome bonus dell'operatore e tanto altro.

Come scommettere su Milan – Borussia Dortmund: analisi match e pronostici

Olivier Giroud si riprende l’attacco dopo aver saltato il match di campionato con la Fiorentina. Pulisic e Chukwueze nel tridente, con Leao ancora fermo ai box per infortunio. Spazio a centrocampo a Loftus-Cheek insieme a Krunic e Reijnders. Nessun dubbio in difesa, con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez davanti Maignan.

Per i gialloneri ancora dubbi per l’estremo difensore Kobel, infortunatosi in nazionale. Al suo posto dovrebbe giocare il portiere di riserva Alexander Meyer. Per il resto nessun altro cambio per l’allenatore Terzic.

Probabili formazioni Milan - Borussia Dortmund

Per i pronostici Milan – Borussia Dortmund occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Borussia Dortmund permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan per aggiustare le cose

Con due pareggi e una sconfitta nelle prime 3 partite del girone, la Champions del Milan non era iniziata nel migliore dei modi. La vittoria contro i parigini del PSG ha rimesso in carreggiata la formazione allenata da Stefano Pioli che, secondo alcuni pronostici Milan - Borussia Dortmund, ha l’opportunità di andare in testa del girone.

Scommessa 1; risultato esatto 2-1 Milan: 8,50 con bet365

Segna sempre Giroud

Fermo ai box contro la Fiorentina per la squalifica rimediata in campionato, Olivier Giroud ha avuto la possibilità di riposare e ritemprare le energie per il match secondo pronostici e quote marcatore Milan - Borussia Dortmund. L’attaccante transalpino, numero 9 del Milan, vorrà sicuramente dare il suo contributo per la vittoria dei rossoneri.

Scommessa 2; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

Il Dortmund per crederci

Al momento quarta in Bundesliga e prima nel girone F di Champions, la squadra tedesca venderà cara la pelle contro i rossoneri. Determinati a non assumere la parte di vittima sacrificale, i gialloneri, nella partita contro il Milan, cercheranno in tutti i modi di strappare un risultato utile in un campo difficile come quello di San Siro. Si potrebbe pronosticare, secondo i pronostici Milan - Borussia Dortmund, un pareggio nel primo tempo.

Scommessa 3; pareggio alla fine del primo tempo: 2,20 con William Hill