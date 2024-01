In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan – Bologna, quote dei bookmakers e analisi della partita prevista sabato 27 gennaio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match serale tra rossoneri e rossoblu.

Stefano Pioli vuole consolidare il terzo posto con la sesta vittoria consecutiva in casa e proseguire con i risultati utili in campionato.

I nostri pronostici Milan – Bologna

Il nostro pronostico Milan - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 2.00 2.00 Risultato esatto 1-1 7.00 7.50 6.50 Luka Jovic marcatore dell’incontro 3.25 3.25 3.10

Come scommettere su Milan – Bologna: analisi match e pronostici

Il Milan reduce dalla bella vittoria di Udine ospita un Bologna in crisi di risultati che non vince da tre partite consecutive.

Probabili formazioni Milan - Bologna

Per i pronostici Milan – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una macchina da gol

Con la bellezza di 41 gol segnati, quello del Milan è il secondo miglior attacco della Serie A alle spalle dell’Inter. I rossoneri hanno segnato 9 gol nelle ultime 3 partite di campionato, che si sono tradotte in altrettante vittorie. Con in scuderia il terzo miglior marcatore del campionato Olivier Giroud, arrivato già ad 11 reti, i pronostici Milan – Bologna prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Ripartire da San Siro

Il Bologna quest’anno ha già dimostrato di non temere San Siro. Nelle due occasioni in cui i felsinei hanno giocato nell’impianto milanese infatti, in campionato gli uomini allenati da Thiago Motta hanno pareggiato 2 a 2 contro l’Inter e in Coppa Italia si sono anche tolti lo sfizio di eliminare sempre i nerazzurri agli ottavi di finale battendoli per 2 a 1. Contro il Milan i rossoblu vorranno prendersi la rivincita per la sconfitta subìta all’andata, in occasione della primissima giornata di campionato, e faranno di tutto per tornare a Bologna con un risultato utile. Occhio quindi ad eventuali stravolgimenti dei pronostici Milan - Bologna e sorprese de rossoblu.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 7,50 con Sisal

Una riserva di lusso

La rinascita del Milan in campionato è partita dai gol della panchina. Contro l’Udinese il gol della vittoria al 93esimo è arrivato proprio da Noah Okafor, che al 68esimo minuto era stato inserito da Stefano Pioli al posto di Tijjani Reijnders. Ci aveva pensato però un altro panchinaro a mettere le cose a posto dieci minuti prima, quel Luka Jovic che, approfittando di una traversa di Giroud, è stato lesto nel ribadire in rete il pallone del pareggio. I pronostici Milan – Bologna puntano proprio su un gol del serbo, che si è già dimostrato più di una volta decisivo quest’anno pur partendo quasi sempre dalla panchina.

Scommessa 3; Luka Jovic marcatore nell’incontro: 3,10 con William Hill