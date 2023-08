In questo articolo è possibile consultare i pronostici Manchester City - Siviglia e le dritte per scommettere sulla finale di Supercoppa

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno esaminato la finale di Supercoppa Europea per offrire le loro migliori quotazioni, consigli e pronostici Manchester City - Siviglia.

Si tratterà della prima edizione della competizione che non vedrà in alcun caso tempi supplementari. Il nuovo regolamento, infatti, prevede che in caso di parità dopo i 90 minuti di gioco, il vincitore venga decretato direttamente ai calci di rigore.

Si terrà ad Atene nello stadio Geōrgios Karaiskakīs alle ore 21:00, impianto che ospita le partite casalinghe dell’Olympiakos Pireo, la finale che metterà in palio la Supercoppa UEFA 2023.

A contendersi il trofeo, il Manchester City di Pep Guardiola e il Siviglia di José Luis Mendilibar.

Primo trofeo continentale della stagione, ad Atene si sfideranno i britannici, formazione vincitrice della Champions League in finale contro l’Inter, e gli spagnoli, che hanno conquistato l'Europa League battendo la Roma.

Il City proverà a riscattare lo scivolone nel Community Shields contro l’Arsenal: gli uomini di Guardiola dovranno però superare gli andalusi che hanno giocato per ben sei volte la finale di Supercoppa vincendone soltanto una nel 2006, proprio contro il Barcellona allenato all’epoca dal tecnico catalano.

Il Siviglia si presenta a questa sfida dopo aver perso al debutto nella Liga per 2-1 in casa contro il Valencia mentre il Manchester City ha vinto nell'opening game della Premier League per 3-0 sul campo del Burnley con doppietta di Haaland. Il Manchester parte con i favori del pronostico anche se dovrà rinunciare per infortunio al difensore centrale Ruben Dias, al trequartista Bernardo Silva e, soprattutto, al capitano Kevin De Bruyne. Il belga dovrà infatti stare fuori diverse settimane a causa di un problema al tendine del ginocchio accusato nella gara d’esordio in Premier League.

I nostri pronostici Manchester City - Siviglia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per saperne di più sui pronostici Manchester City - Siviglia e per conoscere eventuali aggiornamenti di quota, consigliamo di consultare il portale ufficiale di ogni bookmaker online.

I nostri pronostici Manchester City - Siviglia bet365 Sisal William Hill Primo marcatore Haaland 2.25 3.00 3.00 Risultato esatto 2 a 0 Manchester City 6.50 6.75 6.50 Pareggio alla fine del 1T 2.50 2.40 2.40

Come scommettere su Manchester City - Siviglia

Sulla carta è il Manchester City la squadra favorita per la vittoria di questa finale di Supercoppa Europea. Lo dicono le statistiche, analisi della performance dei due team ma soprattutto i pronostici Manchester City - Siviglia di tutti i principali siti scommesse in Italia. Piuttosto appetibili appaiono le quote di operatori come William Hill e Sisal per un primo goal segnato da Haaland, mentre bet365 propone una quota interessante su X primo tempo. Per saperne di più sui concessionari di gioco, conoscere altre quote e mercati, o sapere come utilizzare il codice bonus bet365 all'iscrizione, è possibile visitare la nostra pagina dedicata.

City sulle spalle del norvegese

Il gigante norvegese, ex Borussia Dortmund e Salisburgo, ha cominciato il campionato esattamente come l’ha terminato: segnando a raffica. Con due reti contro il Burnley, all’esordio in Premier League per la stagione 2023-2024, Haaland è seriamente intenzionato a polverizzare tutti i record e confermare i pronostici Manchester City - Siviglia che lo vedono come primo marcatore papabile. Autore di una prova così così nella comunque vittoriosa finale di Champions contro l’Inter, il norvegese vuole iniziare ad essere decisivo anche in finale.

Scommessa 1: Erling Haaland primo marcatore: 2,25 con bet365

La Superiorità dei citizens

Non c’è competizione quest’anno, a livello continentale e intercontinentale, che non veda la squadra di Guardiola nettamente favorita da parte dei bookmakers e dai pronostici Manchester City - Siviglia. Intenzionati a conquistare il quarto trofeo stagionale, i britannici giocheranno la prima finale di Supercoppa Europea della loro storia. Pep Guardiola e soci sperano vivamente si tratti della prima di una lunga serie.

Scommessa 2: Risultato esatto 2 a 0 Manchester City: 6,75 con Sisal

Andalusi alla settima finale

Avendo vinto ben 7 Europa League, si può dire che il Siviglia sia la squadra veterana per eccellenza, della finale di Supercoppa Europea. Gli andalusi tuttavia, sono stati capaci di vincere il trofeo soltanto una volta su 7 tentativi. In questo match ci proveranno per l’ennesima volta, pur avendo di fronte una corazzata come il Manchester che, seppur priva di diversi giocatori chiave, rimane un temibilissimo avversario.

Scommessa 3: Primo tempo termina in pareggio: 2,40 con William Hill