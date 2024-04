Pronostici Liverpool – Atalanta e informazioni utili per scommettere: reds strafavoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Liverpool – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi match di giovedì 11 aprile ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Liverpool – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata dei quarti di finale di Uefa Europa League.

Chiamata nella partita più importante della sua stagione, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini vola a Liverpool con la consapevolezza di partire da underdog contro la principale favorita alla vittoria finale della competizione.

I nostri pronostici Liverpool – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Liverpool - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.75 2.80 2.60 Risultato esatto 3-0 Liverpool 9.50 9.50 9.00 Mohamed Salah primo marcatore dell’incontro 4.00 4.15 4.00

Per ottenere maggiori info, quote e pronostici Liverpool - Atalanta, è consigliabile consultare i siti scommesse online ufficiali.

nella nostra pagina dedicata ai migliori e nuovi siti scommesse online in Italia.

nalla nostra guida al codice promozionale Lottomatica utile per ottenere un welcome bonus esclusivo.

Come scommettere su Liverpool – Atalanta: analisi match e pronostici

Non arriva di certo in un momento positivo per i nerazzurri la difficilissima sfida di Anfield. Reduci dalla sconfitta per 2 a 1 in campionato contro un Cagliari che lotta per non retrocedere, e ad 8 punti dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League dalla prossima stagione, i bergamaschi affrontano la corazzata allenata da Jurgen Klopp nettamente da sfavoriti.

Probabili formazioni Liverpool - Atalanta

Per i pronostici Liverpool – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, MacAllister; Salah, Nunez, Diaz.

Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, MacAllister; Salah, Nunez, Diaz. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Toloi, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Hateboer; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Confrontare le quote vincente della partita Liverpool – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Atalanta per cercare di tenere i reds

Dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari l’Atalanta deve avere la forza di reagire e provare a contenere la corazzata di Klopp. La formazione di Gasperini deve fare di tutto per provare a disinnescare l’attacco stellare degli inglesi cercando di terminare i primi 45 minuti almeno in parità. Non si può escludere, stando ai pronostici Liverpool - Atalanta, un pareggio almeno al primo tempo.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,75 con bet365

La candidata alla vittoria finale

Secondo i bookies, il Liverpool è la candidata principale alla vittoria di questa edizione della Uefa Europa League. Salvo clamorose sorprese, l’esito della partita contro l’Atalanta è già scontato, e i pronostici prevedono una vittoria rotonda da parte dei reds allenati da Jurgen Klopp.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Liverpool: 9,50 con Sisal

La garanzia Salah

Arrivato a 17 gol in Premier League, soltanto 2 in meno rispetto al “mostro” Erling Haaland, in Europa League Momo Salah è fermo a 4 reti. Autore del gol del pareggio su rigore in occasione del 2 a 2 contro il Manchester United, i pronostici Liverpool – Atalanta indicano il fuoriclasse egiziano come uno dei probabili primi marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Mohamed Salah primo marcatore dell’incontro: 4,00 con William Hill