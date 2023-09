Pronostici Lecce - Napoli e informazioni utili per scommettere: il risultato più quotato per gli esperti è la vittoria degli Azzurri

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce - Napoli con confronto quote e analisi delle probabili formazioni per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Napoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata di Serie A.

Lecce e Napoli si affronteranno sabato 30 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Via del Mare. I salentini sono reduci dalla prima sconfitta stagionale contro la Juventus allo Stadium, ma sono stati protagonisti di una buona prova contro i bianconeri. I campioni d’Italia hanno ritrovato gioco e vittoria in campionato, col ritorno al gol di Kvicha Kvaratsckhelia e di Victor Osimhen.

Gli uomini di Rudi Garcia sembrano aver finalmente trovato il loro sistema di gioco, finora carente, ed hanno ritrovato il fondamentale apporto di Khvicha Kvaratskhelia. I ragazzi di D’Aversa hanno giocato un’ottima partita in casa della Juventus e non hanno nulla da recriminare a loro stessi. Servirà lo stesso atteggiamento contro i campioni d’Italia per cercare di conquistare punti che potrebbero rivelarsi fondamentali in chiave salvezza.

I nostri pronostici Lecce - Napoli

I nostri pronostici Lecce - Napoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-0 10.00 9.75 10.00 Nikola Krstovic marcatore nell’incontro 4.00 4.00 4.50 Over 2.5 1.95 1.90 1.90

Probabili formazioni Lecce – Napoli

Per dei pronostici Lecce - Napoli vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata di Serie A:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Ramadani, Rafia, Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Ramadani, Rafia, Almqvist, Krstovic, Strefezza. NAPOLI (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La spinta del Via del Mare

La formazione di D’Aversa ha ampiamente dimostrato di non temere il blasone degli avversari. I salentini sono riusciti ad imporre il loro gioco anche a Torino contro la Juventus, e finora in casa sono sempre riusciti ad andare a punti. Chissà che non riescano anche nell'impresa contro il Napoli, stravolgendo i pronostici Lecce - Napoli.

Scommessa 1; risultato esatto 0-0: 10,00 con bet365

Il montenegrino a caccia del gol

Andato a segno su rigore nel pareggio per 1 a 1 contro il Monza, Nikola Krstovic è rimasto a secco nelle ultime due partite. Il montenegrino classe 2000 cercherà di rifarsi contro un avversario prestigioso come il Napoli. Non male le quote marcatore Lecce - Napoli per la giovane promessa.

Scommessa 2; Nikola Krstovic marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

Il terzo miglior attacco

Con 12 gol finora segnati, quello del Napoli è il terzo miglior attacco della Serie A. Con il ritorno al gol di Kvaratskhelia e di Osmihen, oltre al preziosissimo contributo di un panchinaro di lusso come Giovanni Simeone, gli azzurri sembrano aver ritrovato la via del gol con estrema facilità. L'over con la squadra di Garcia è sempre molto quotato, come confermano i pronostici Lecce - Napoli.

Scommessa 3; over 2.5: 1,90 con William Hill