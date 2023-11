In questa pagina è possibile consultare i pronostici Lecce - Milan e le quote scommesse per la 12esima giornata di campionato.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Milan confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Posticipo del sabato la partita tra Lecce e Milan che si giocherà al Via del Mare alle ore 15.00

I nostri pronostici Lecce - Milan

I nostri pronostici Lecce - Milan bet365 Sisal William Hill Olivier Giroud marcatore nell’incontro 2.60 2.75 2.50 Over 2.5 2.07 2.10 2.05 Risultato esatto 1-2 Milan 8.50 8.50 8.50

Come scommettere su Lece - Milan

Trasferta apparentemente agevole per gli uomini di Pioli, reduci dalla prima vittoria in Champions ai danni del PSG, ma attenzione al Lecce che più di una volta questa stagione ha messo in difficoltà le cosiddette “grandi”.

I salentini si schiereranno con Falcone e Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa. A centrocampo Kaba e Rafia agiranno ai lati di Ramadani. Out per infortunio Almqvist, giocherà probabilmente Banda insieme a Strefezza e Krstovic.

Pioli dovrà rinunciare a Pulisic fermo ai box per una contrattura. Chukwueze potrebbe prendersi una maglia da titolare andando a completare il tridente offensivo rossonero con Leao e Giroud. Gioca Krunic a centrocampo con Loftus-Cheek e Reijnders che spazieranno ai lati del bosniaco. In difesa Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez a protezione di Mike Maignan.

Probabili formazioni Lecce – Milan

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda.

Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao.

Giroud non si ferma più

Con l’inzuccata vincente contro il Paris Saint-Germain, che ha permesso al Milan di conquistare i primi 3 punti in Champions, Olivier Giroud si è consolidato permanentemente nel cuore dei tifosi rossoneri. A 37 anni suonati, il francese di Chambèry non ha alcuna intenzione di fermarsi. E secondo i pronostici e quote marcatore Lecce - Milan, non lo farà nemmeno al prossimo match.

Scommessa 1; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2,60 con bet365

Una difesa in difficoltà

Nelle ultime 4 partite, tra campionato e Coppa Italia, il Lecce ha subìto la bellezza di 8 reti. La retroguardia di D’aversa sta attraversando un momento di appannamento e i rossoneri potrebbero approfittarne. Ecco perché secondo i nostri pronostici Lecce - Milan, si prevede una valanga di goal.

Scommessa 2; over 2.5: 2,10 con Sisal

L’entusiasmo della Champions

Una vittoria contro il PSG metterebbe di buon umore chiunque. Stefano Pioli dovrà approfittare della botta di autostima dovuta dall’entusiasmante risultato del Meazza per provare a ritrovare i 3 punti anche in campionato. Con ogni probabilità, secondo i pronostici Lecce - Milan, saranno i rossoneri a spuntarla.

Scommessa 3; risultato esatto 1-2 Milan: 8,50 con William Hill