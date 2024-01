In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Lecce - Juventus con confronto quote dei bookmakers e info utili sulla parita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara valida per il 21esimo turno di Serie A, match che chiuderà di fatto la seconda giornata del girone di ritorno.

Reduce da un netto 3 a 0 inflitto al Sassuolo in occasione dell’ultima di campionato la Juventus, in casa del Lecce, tenterà il sorpasso ai danni dell’Inter impegnata in Supercoppa italiana.

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita prevista allo stadio Via del Mare di Lecce alle ore 20.45 di domenica 21 gennaio.

I nostri pronostici Lecce - Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.40 2.25 2.30 Risultato esatto 0-2 Juventus 6.50 7.00 6.00 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.62 2.75 2.62

Come scommettere su Lecce – Juventus: analisi match e pronostici

I bianconeri contro i salentini cercheranno di conquistare la terza vittoria in trasferta consecutiva mentre i giallorossi, reduci da una sconfitta per 1 a 0 all’Olimpico contro la Lazio, cercheranno di rallentare la Vecchia Signora.

Probabili formazioni Lecce - Juventus

Per i pronostici Lecce – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Niente più corto muso

Tra campionato e Coppa Italia, negli ultimi 4 match la Juventus ha segnato la bellezza di 15 reti. Niente più vittorie di corto muso per la squadra di Max Allegri dunque, che nell’ultima di campionato si è imposta con un rotondo 3 a 0 contro il Sassuolo allo Stadium, partita dove è tornato a segnare anche Federico Chiesa. I pronostici Lecce – Juventus prevedono una gara in cui si segneranno almeno 3 reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,40 con bet365

La Juve per conquistare la vetta

Con l’Inter impegnata a Riad nelle Final Four di Supercoppa italiana, la Juventus può approfittare dell’assenza della prima della classe per provare a soffiarle il primato in classifica. In caso di vittoria contro il Lecce infatti, la Juventus andrebbe temporaneamente a + 1 sui rivali nerazzurri, mettendo un po’ di sana pressione agli uomini allenati da Simone Inzaghi.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Juventus: 7,00 con Sisal

Il numero 9 vuole continuare a segnare

Complice anche una serata no del portiere neroverde Andrea Consigli, contro il Sassuolo Dusan Vlahovic è stato autore di una pregevole doppietta. Raggiunta quota 9 gol in campionato, il serbo sembra aver trovato finalmente continuità e proverà, nella trasferta contro i salentini, a regalare l’ennesima vittoria alla sua squadra. I pronostici Lecce – Juventus indicano il numero 9 della Juventus come uno dei possibili marcatori del match.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill