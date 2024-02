In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi della partita di venerdì 2 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che aprirà il 23esimo turno del campionato di Serie.

Il Lecce cerca la prima vittoria casalinga del 2024 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo stadio Via del Mare di Lecce. I viola, reduci dalla sconfitta interna contro l’Inter, non vogliono lasciar scappare Atalanta e Roma nella corsa per il quarto posto.

I nostri pronostici Lecce – Fiorentina

Il nostro pronostico Lecce - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.10 Risultato esatto 1-2 Fiorentina 9.00 9.50 9.00 Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.75 2.75

Come scommettere su Lecce – Fiorentina: analisi match e pronostici

I salentini, dopo 3 sconfitte consecutive in campionato, vedono la zona retrocessione farsi pericolosamente più vicina. Ancora a caccia della prima vittoria davanti ai propri tifosi, ospitano i viola che sono stati raggiunti dalla Lazio in classifica generale.

Probabili formazioni Lecce - Fiorentina

Per i pronostici Lecce – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Sottil, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa in crisi

Con 5 reti incassate negli ultimi due match, la difesa dei salentini sta attraversando un periodo di mezza crisi. Con la vittoria che manca ormai dal 16 dicembre, i giallorossi si ritrovano a 3 punti dalla zona retrocessione ed ospitano una Fiorentina in piena corsa per un posto in Europa. I pronostici Lecce – Fiorentina prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Ritrovare la vittoria

L’unica vittoria del 2024 della Fiorentina risale alla conquista delle semifinali di Coppa Italia ai danni del Bologna. I viola allora riuscirono ad imporsi sui felsinei soltanto ai rigori, e cercano contro il Lecce in campionato la prima vittoria del 2024. Aspetti interessanti per i nostri pronostici Lecce - Fiorentina.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Fiorentina: 9,50 con Sisal

Ritornare in corsa

Con la Lazio che, grazie al pareggio per 0 a 0 contro al Napoli, li ha agganciati a 34 punti, i viola cercano una vittoria per riprendere l’inseguimento a Roma e Atalanta. Con ancora una partita da recuperare, la squadra di Vincenzo Italiano ha tutta l’intenzione di conquistare un posto al sole per la prossima stagione e garantirsi così la partecipazione alla Champions League. Chissà che i salentini non riescano ad importi sui viola, come alcuni pronostici Lecce - Fiorentina suggeriscono.

Scommessa 3; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con William Hill