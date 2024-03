Pronostici Lazio – Juventus e informazioni utili per scommettere: bianconeri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Juventus, quote dei bookmakers e analisi del big match ore 18:00 di sabato 30 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’esordio di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste.

Andrà in scena all’Olimpico la prima delle 3 gare previste tra Lazio e Juventus nelle prossime settimane. Bianconeri e capitolini infatti si sfideranno anche nella doppia semifinale di Coppa Italia per potersi giocare un posto nella finale di Roma contro una tra Atalanta e Fiorentina.

I nostri pronostici Lazio – Juventus

Il nostro pronostico Lazio - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.40 2.25 2.37 Federico Chiesa marcatore nell’incontr 5.00 4.00 3.80 Risultato esatto 2-0 Lazio 13.00 14.50 13.00

Come scommettere su Lazio – Juventus: analisi match e pronostici

Una Juventus in crisi di risultati fa visita a una Lazio nona in classifica chiamata a una prova d’orgoglio davanti al proprio pubblico.

Probabili formazioni Lazio - Juventus

Per i pronostici Lazio – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile.

Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

A viso aperto

Entrambe le formazioni non stanno attraversando un periodo positivo. La Lazio eliminata dalla Champions e nona in classifica ha visto il proprio allenatore dimettersi, la Juventus da possibile pretendente per il titolo è scivolata al terzo posto ed è costretta a guardarsi le spalle anche dal Bologna. Entrambe a caccia di punti, le due formazioni si giocheranno il match a viso aperto, e per questo motivo i pronostici Lazio – Juventus prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,40 con bet365

Il momento di Federico Chiesa

Con Arkadiuz Milik e Dusan Vlahovic indisponibili, l’attacco bianconero contro la Lazio sarà composto da Moise Kean e Federico Chiesa. Ed è proprio il figlio d’arte che dovrà prendersi sulle spalle il reparto offensivo della Juventus per cercare di ottenere una vittoria in trasferta che manca dal 3 a 0 di Lecce datato 21 gennaio. I pronostici Lazio – Juventus indicano il numero 7 bianconero come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 2; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

Ritrovare la vittoria in casa

La Lazio non vince davanti ai propri tifosi dal 14 febbraio scorso, quando si impose per 1 a 0 contro il Bayern Monaco nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. La formazione allora guidata da Maurizio Sarri conquistò la vittoria all’Olimpico grazie ad un rigore trasformato da Ciro Immobile. In campionato l’ultimo successo in casa risale addirittura a gennaio, in occasione dell’1 a 0 contro il Lecce. Da allora sono cambiate tante cose e c’è un altro tecnico a guidare i biancocelesti. Ospitare la Juventus non è mai semplice, ma i giocatori della Lazio vorranno dimostrare al loro allenatore e ai loro tifosi di che pasta sono fatti, e cercheranno di conquistare la vittoria contro i bianconeri. Chissà che non ci riescano ribaltando quei pronostici Lazio - Juve che danno i bianconeri come favoriti.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Lazio: 13,00 con Sisal