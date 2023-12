In questo articolo i giocatori troveranno i nostri pronostici Lazio - Inter, le quote dei bookmakers e altre informazioni utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra la capolista e la Lazio di Maurizio Sarri.

Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà sarà il teatro del posticipo serale tra nerazzurri e biancocelesti, decisamente il big match della sedicesima giornata di Serie A di domenica 17 dicembre alle 20.45.

I nostri pronostici Lazio – Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori

Il nostro pronostico Lazio - Inter bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.10 Risultato esatto 0-2 Inter 8.00 8.50 8.00 Marcus Thuram marcatore nell’incontro 3.00 3.00 2.87

Altri pronostici Lazio - Inter, quote e mercati di scommessa possono essere trovati sui portali ufficiali dei concessionari di gioco. Inoltre è possibile saperne di più sulle scommesse sportive online visitando la nostra guida ai migliori bonus benvenuto sport dei top operatori in Italia. Alcuni di questi richiedono la digitazione di un codice per l'attivazione, come accade per il codice promozionale SNAI di cui tutte le info visitando la nostra pagina dedicata.

Come scommettere su Lazio – Inter: analisi match e pronostici

Entrambe qualificatesi come seconde per gli ottavi di Champions League, le due formazioni in settimana hanno entrambe giocato contro due squadre spagnole. La Lazio ha perso per 2 a 0 al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, mentre i nerazzurri sono stati costretti ad un pareggio a reti bianche dai baschi della Real Sociedad, che hanno così conquistato la testa del girone.

Probabili formazioni Lazio - Inter

Per i pronostici Lazio – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Pro e contro del turnover

Entrambe le formazioni vengono da due impegnativi turni infrasettimanali in Europa. Sia Lazio che Inter avevano già la certezza matematica della qualificazione agli ottavi, con i nerazzurri che si giocavano il primato del girone in casa e la Lazio impegnata nella tana dell’Atletico Madrid. Entrambi gli allenatori hanno fatto rifiatare diversi elementi ma, mentre battere l’Atletico Madrid a casa sua risulta quasi impossibile, l’Inter avrebbe potuto applicare meno turnover e cercare di evitare di passare come seconda rischiando di trovare una corazzata come City, Bayern o Real Madrid già agli ottavi di finale di Champions League.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

L’Inter per la conferma

Dopo il pareggio in Champions contro la Real Sociedad, l’Inter vuole mettere cuore e testa al campionato. Consapevoli che le inseguitrici difficilmente molleranno, i nerazzurri vogliono trovare la tredicesima vittoria in campionato. Proprio per questo motivo anche i pronostici Lazio – Inter indicano i nerazzurri come probabili vincitori del big match.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Inter: 8,50 con Sisal

Il francese a caccia del gol

Nella partita di Champions League contro i baschi della Real Sociedad Marcus Thuram ha provato più volte a trovare la via del gol, ma la porta degli spagnoli sembrava stregata. Il classe ’97 è finora arrivato a 6 gol in campionato e contro i biancocelesti cercherà di segnare il numero 7. I pronostici Lazio – Inter infatti, danno il figlio d’arte, numero 9 dell’Inter, come uno dei probabili marcatori nella sfida contro la formazione allenata da Maurizio Sarri.

Scommessa 3; Marcus Thuram marcatore nell’incontro: 2,87 con William Hill