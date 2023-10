In questo articolo i pronostici Lazio - Atalanta per scommettere sul match dell'ottava giornata di Serie A con quote e consigli utili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Atalanta confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’ottava giornata di Serie A.

Partita di cartello quella che si giocherà allo Stadio Olimpico l’8 ottobre alle ore 15. I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri ospitano l’Atalanta. Entrambe le formazioni sono reduci dai loro impegni in Europa. Dopo la vittoria in Champions, i biancocelesti dovranno pensare al campionato, archiviando la sconfitta contro il Milan, mentre i bergamaschi cercheranno di ritrovare la vittoria dopo il pareggio contro la Juve.

Conferme in difesa per Sarri, pronto a schierare i titolarissimi. Discorso differente a centrocampo, dove Luis Alberto è l’unico certo della titolarità. Restano aperti i ballottaggi tra Kamada e Guendouzi e tra Rovella e Vecino, i primi sono leggermente in vantaggio. In attacco pochi dubbi, tornerà Immobile dal 1′ minuto.

Per Gasperini pronti Zappacosta e Ruggeri in versione esterni, mentre Ederson e De Roon completeranno il reparto. Sulla trequarti dovrebbe esserci la titolarità per Koopmeiners e De Ketelaere, mentre in attacco spazio a Lookman.

I nostri pronostici Lazio – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Lazio - Atalanta bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 6.00 6.25 6.00 Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.25 3.15 3.00 Felipe Anderson marcatore nell’incontro 4.50 5.00 4.50

Probabili formazioni Lazio – Atalanta

Per dei pronostici Lazio - Atalanta vincenti, occorre conoscere le formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara dell’ottava giornata di Serie A:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I bergamaschi potrebbero andare a punti

Dopo il pareggio contro la Juventus al Gewiss Stadium, l’Atalanta affronta una trasferta non semplice a Roma. La Lazio è reduce da una vittoria all’ultimo secondo in Champions, e vorrà sicuramente far proseguire la scia di risultati utili. Il pareggio un possibile risultato come prevedono alcuni pronostici Lazio - Atalanta.

Scommessa 1; risultato esatto 1-1: 6,00 con bet365

Sarri vuole ritrovare la vittoria

Dopo il 2 a 0 contro il Milan è arrivata la vittoria in casa del Celtic in Champions. I 3 punti nella massima competizione europea potrebbero dare motivazioni e voglia agli uomini di Sarri, che vorranno vincere anche contro l’Atalanta.

Scommessa 2; Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,15 con Sisal

La classe del brasiliano

Un’efficace combinazione tra Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, contro il Torino, ha permesso alla Lazio di segnare il 2 a 0. Il numero 7 biancoceleste è uno dei titolarissimi di Sarri e, in più di un’occasione in questa stagione ha dimostrato il suo enorme talento. Ecco dunque che potrebbe essere un favorito come dimostrano le quote marcatore Lazio - Atalanta.

Scommessa 3; Felipe Anderson marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill