In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Empoli, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 18.00 di sabato 27 gennaio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara valida per il 22esimo turno di Serie A.

Fresca del primato in classifica, la Juventus di Max Allegri cerca l’ennesima vittoria casalinga contro l’Empoli del neo-allenatore Davide Nicola.

I nostri pronostici Juventus – Empoli

Il nostro pronostico Juve - Empoli bet365 Sisal William Hill Kenan Yildiz primo marcatore nell’incontro 6.50 6.50 6.00 Risultato esatto 2-0 Juventus 5.50 5.50 5.00 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.05 2.00 2.00

Come scommettere su Juventus – Empoli: analisi match e pronostici

I bianconeri contro i toscani cercheranno di consolidare il primo posto in classifica. Azzurri chiamati ad una prova impegnativa, dopo la bella vittoria per 3 a 0 al Castellani ai danni del Monza, in occasione dell’ultima giornata di campionato.

Probabili formazioni Juventus - Empoli

Per i pronostici Juventus – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. EMPOLI (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Zurkowski, Grassi, Marin; Gyasi, Cerri, Cambiaghi.

Il momento magico di Kenan Yildiz

Protagonista di un inizio anno fenomenale, il giovane giocatore turco della Juventus si sta sempre più dimostrando il valore aggiunto della formazione bianconera per questo 2024. Yildiz gode della massima fiducia di mister Allegri e sta, partita dopo partita, scalando le gerarchie ai fini di conquistare una maglia nella formazione titolare. Visto il periodo d’oro dell’esterno bianconero, i pronostici Juventus – Empoli lo indicano come probabile primo marcatore del match.

Scommessa 1; Kenan Yildiz primo marcatore nell’incontro: 6,50 con bet365

La Juve per consolidare la vetta

Avendo approfittato della temporanea “assenza” dell’Inter, impegnata in terra araba a conquistare la sua terza Supercoppa italiana consecutiva, la Juventus si è presa la testa della classifica. Conquistare una vittoria contro l’Empoli vorrebbe poter dire consolidare la vetta in attesa che i nerazzurri recuperino la gara in meno. I bianconeri possono approfittarne per mettere un po’ di sana pressione nel cuore dei rivali. Sono i favoriti dai pronostici Juve - Empoli dei bookmakers.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Juventus: 5,50 con Sisal

Cavalcare l’onda

Dusan Vlahovic sembra finalmente aver conquistato la serenità che fino a questo momento sembrava essergli mancata. Arrivato ad 11 reti in campionato, il numero 9 bianconero vuole prendersi sulle spalle la Juventus e provare a portarla il più in alto possibile anche grazie alle sue marcature. Per questo motivo i pronostici Juventus – Empoli e le quote marcatore indicano il serbo come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,00 con William Hill