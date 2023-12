In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Inter - Udinese dei nostri esperti, con quote e bonus dedicati al match di sabato sera.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter- Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match.

Si giocherà in uno stadio San Siro gremito in ogni ordine di posti la sfida tra Inter e Udinese, posticipo del sabato sera 9 Dicembre alle 20.45 valido per la quindicesima giornata di serie A

I nostri pronostici Inter - Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Inter - Udinese bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.62 2.70 2.50 Risultato esatto 3-0 Inter 8.00 7.50 7.50 Lautaro Martinez primo marcatore 3.40 4.00 3.50

Ulteriori quote, pronostici Inter - Udinese e mercati di scommessa possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori. Per maggiori informazioni sul mondo del betting, invece, è possibile visitare le nostre pagine dedicate a

ai migliori siti di scommesse sportive online sicuri e legali in Italia

al codice bonus bet365, registrazione e iniziative dell'operatore britannico per i nuovi utenti.

Quota maggiorata Inter - Udinese con Planetwin365

Per la partita di sabato sera alle 20.45, Planetwin365 ha messo a disposizione dei giocatori un'interessante iniziativa. Si tratta della quota maggiorata Inter - Udinese che permette di scommettere sull'1 fisso della squadra di casa a 5.00 anziché 1.24. In caso di scommessa vincente, gli utenti otterranno una vincita relativa alla quota tradizionale, ed un bonus scommesse derivante dalla maggiorazione di quota. In caso di scommessa perdente, invece, potranno ottenere un rimborso fino a 10€.

Per usufruire di questa promozione occorre registrarsi tramite il link dedicato (che si può trovare in questa pagina o cliccando sull'immagine qui sopra), verificare il conto di gioco e versare almeno 20€. Dopo di ché basterà giocare una singola in pre-match con puntata massima di 10€ sul mercato Inter vincente del match di sabato sera.

Come funzionano le quote maggiorate Inter - Udinese

Come ottenere quindi il bonus Planetwin365 giocando sulla partita che vedrà impegnati i nerazzurri contro la squadra friulana? Come visto i passaggi sono pochi e semplici, eccoli ricapitolati:

Registrarsi tramite il link dedicato alla promozione e verificare il conto di gioco

Depositare minimo 20€

Scommettere sull' 1 di Inter - Udinese (max. 10€) in pre-match singola

Una volta ottenuto il bonus, questo va attivato entro 5 giorni nella sezione "Mio bonus".

La vincita accreditata derivante dalla quota boosted è un Fun Bonus soggetto a requisiti di puntata come da termini e condizioni che si possono consultare interamente sulla pagina promozionale dell'offerta.

Come scommettere su Inter- Udinese: analisi match e pronostici

La vittoria in casa del Napoli nell’ultimo turno ha restituito al campionato un’Inter sempre più convinta della sua forza La Beneamata proverà ad allungare sulle dirette avversarie, cercando di conquistare la dodicesima vittoria in campionato. L’Udinese quest’anno ha già sbancato San Siro nella gara contro il Milan, e cercherà di portare a casa un altro risultato utile.

Probabili formazioni Inter - Udinese

Per i pronostici Inter - Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Pérez; Ebosele, Payero, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin; Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Inter- Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Udinese per un’altra impresa

Dopo aver battuto il Milan per 1 a 0 a San Siro a inizio novembre, nelle successive 3 partite in campionato l’Udinese ha conquistato soltanto 2 punti. Misero bottino per la squadra di Cioffi, che secondo i pronostici Inter - Udinese in questo match dovrà cacciare l’orgoglio e cercare in tutti i modi di portare a casa un risultato utile che le permetterebbe di allontanarsi, seppur leggermente, dalla troppo vicina zona retrocessione.

Scommessa 1; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,62 con bet365

L’Inter per alimentare il sogno

Dopo la rotonda vittoria per 3 a 0 contro il Napoli, l’Inter è consapevole che le inseguitrici non molleranno di un centimetro, e per questo motivo è intenzionata a non lasciare nessun punto per strada. I nerazzurri hanno la seconda stella come obiettivo principale, e faranno di tutto per alimentare questo sogno. La partita, stando ai pronostici Inter - Udinese, può regalare alla Beneamata la dodicesima vittoria in campionato, oltre alla possibilità di mantenere invariata la distanza con le dirette rivali.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Inter: 7,50 con Sisal

Le certezze Lautaro Martinez

Capocannoniere assoluto del campionato di Serie A, Lautaro Martinez sa che questo potrebbe essere il suo anno e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Arrivato a 13 reti nel torneo, di cui una soltanto su rigore, il numero 10 nerazzurro vuole andare a segno anche nella partita contro l’Udinese per far esultare i suoi tifosi. È di fatto il favorito dalle quote marcatore Inter - Udinese.

Scommessa 3; Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro: 3,50 con William Hill