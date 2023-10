In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Inter - Roma dei nostri esperti con confronto quote, promo e info sulla 15° giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Roma confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Prima partita di cartello della giornata il big match tra Inter e Roma. Nerazzurri che ospiteranno i giallorossi reduci da una bella vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga. San Siro pronto a fischiare Romelu Lukaku, il grande ex della partita.

I nostri pronostici Inter - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Inter - Roma bet365 Sisal William Hill Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 4.33 3.75 4.00 Marcus Thuram marcatore nell’incontro 3.00 2.75 2.75 Risultato esatto 1-1 7.50 8.00 7.00

Per ulteriori informazioni, quote e pronostici Inter - Roma, rimandiamo ai siti ufficiali dei concessionari di gioco. Inoltre gli appassionati di betting possono trovare nelle nostre pagine

un confronto dei migliori bonus scommesse di benvenuto dei top operatori del momento

una guida al codice promozionale Sisal, welcome bonus e altre info sul bookmaker italiano.

Quote maggiorate Inter - Roma con Betway

Per il grande match di domenica 29 Ottobre alle 18:45 Betway ha messo a disposizione un bonus scommesse che permette di puntare su quote maggiorate su Inter - Roma. Nello specifico l'operatore offre una quota maggiorata sul mercato 1 + over 2.5 a 30.00 anziché 2.70. Aderire a questa promozione è facilissimo: basta registrarsi, anche utilizzando il banner presente in questa pagina, e attivare la promo Inter vincente + over 2.5. Dopo di ché scommettere in singola pre-match sull'evento puntando almeno 2€. Si ottiene così un bonus sport fino a 100€.

L'aspetto più interessante di questa iniziativa è che è cumulabile con il bonus benvenuto Betway, dunque i nuovi utenti che si registrano per la prima volta possono sia ottenere il 100% del primo versamento fino a 100€, e in più aderire alla promo quote maggiorate Inter - Roma.

Termini e condizioni quota maggiorata Inter - Roma

Prendere parte all'iniziativa di Betway è molto semplice. Basta, a seguito della registrazione e di un primo versamento qualificante, attivare la promo quota maggiorata Inter - Roma sul mercato Inter vincente + over 2.5 nella sezione delle offerte del sito. Dopo di ché occorre

giocare in singola pre-match almeno 2€ su 1 + over 2.5 del match predetto

in caso di pronostico vincente, la vincita extra derivante dal potenziamento è accreditato come Fun Bonus

il Fun Bonus ha requisiti di puntata pari a x5 volte da soddisfare su multiple di almeno 3 eventi (quota min. 1.30 per selezione) entro 14 giorni

una volta convertito in Bonus Reale questo va rigiocato almeno una volta su multiple con quota tot. min. 2.00 e quota 1.30 per selezione o più.

Ulteriori termini e condizioni possono essere trovati sul portale ufficiale del bookmaker online.

Come scommettere su Inter - Roma

Per la formazione di casa Sommer difenderà i pali nerazzurri, con Pavard, Acerbi e Bastoni a formare la linea difensiva. Sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco. Calhanoglu in cabina di regia, supportato da Barella e Mkhitaryan. In attacco, fiducia a Thuram e Lautaro Martinez.

Per i giallorossi Rui Patricio tra i pali, con Mancini, Llorente e Ndicka a comporre la linea difensiva. Sulla destra, spazio a Kardsorp e sulla sinistra, se Spinazzola dovesse recuperare sarà lui ad avere la maglia da titolare, altrimenti giocherà Zalewski. A centrocampo, Cristante è inamovibile, Bove sta scalando tutte le posizioni possibili e rimarrebbe, quindi, un solo posto disponibile, occupato da uno tra Paredes e Aouar, con il primo favorito. In questo caso, Cristante giocherebbe da mezzala.

In attacco, confermatissimo Lukaku con El Shaarawy in leggero vantaggio su Belotti.

Probabili formazioni Inter – Roma

Per elaborare pronostici vincenti Inter - Roma, occorre consocere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il ritorno dell’ex

Quella di Romelu Lukaku sarà una partita particolare. Con tutti i suoi ex tifosi a fischiargli contro, il belga dovrà essere molto concentrato e potrebbe anche trovare la zampata vincente per il più classico dei gol dell’ex. Ecco perché figura tra i favoriti dalle quote marcatore Inter - Roma.

Scommessa 1; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 4,33 con bet365

Il numero 9 nerazzurro

Il numero 9 dell’Inter si chiama Marcus Thuram. Sarà questa la motivazione che spingerà l’attaccante francese a confrontarsi con chi quella 9 l’ha già indossata rischiando anche di vincere la Champions League (anche se il suo secondo anno Lukaku ha scelto di indossare la 90). Thuram farà di tutto per convincere i tifosi dell’Inter che quell’importante numero è tornato in ottime mani. Anche Thuram è fortemente favorito come marcatore dai pronostici Inter - Roma.

Scommessa 2; Marcus Thuram marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

Gli impegni settimanali possono pesare

Entrambe le formazioni sono reduci da due importanti impegni settimanali che le hanno viste entrambe trionfare. Normale quindi che la fatica possa farsi sentire, portando entrambe le formazioni ad un possibile pareggio. Mercato suggerito da diversi pronostici Inter - Roma.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 7,00 con William Hill