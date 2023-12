In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Inter - Real Sociedad, quote dei bookmaker e informazioni utili per scommettere sulla Champions.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Real Sociedad, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match di martedì 12 dicembre alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Ultima partita del gruppo D, con le due formazioni, entrambe qualificate, che con questa partita si giocano il primato del girone e la possibilità di un ottavo di finale poco proibitivo.

I nostri pronostici Inter - Real Sociedad

I nostri pronostici Inter - Real Sociedad bet365 Sisal William Hill Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.05 Lautaro Martinez primo marcatore 4.75 4.60 4.50 Risultato esatto 2-1 Inter 8.50 8.50 8.00

Come scommettere su Inter – Real Sociedad: analisi match e pronostici

Periodo d’oro per i nerazzurri, a quota 12 vittorie in campionato e primi in classifica con la Juventus distante di 2 lunghezze. Per potersi qualificare come primi nel girone, i nerazzurri hanno l’imperativo di vincere contro la Real Sociedad, vista la miglior differenza reti della formazione spagnola.

Probabili formazioni Inter - Real Sociedad

Per i pronostici Inter – Real Sociedad occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Real Sociedad permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una macchina perfetta

I pronostici Inter- Real Sociedad prevedono che la squadra nerazzurra conquisti l’ennesima vittoria in casa di questa stagione. A tutti gli effetti avversario scomodo per chiunque le faccia visita a San Siro, la squadra di Simone Inzaghi è lanciatissima nella competizione. Finalista lo scorso anno, la Beneamata vuole provare di nuovo ad andare in fondo al prestigioso torneo.

Scommessa 1; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Una garanzia in avanti

Arrivato ormai a 14 reti in Serie A, Lautaro Martinez non ha intenzione di fermarsi neanche in Champions League, come dicono i pronostici Inter – Real Sociedad. Il numero 10 argentino, capitano dell’Inter a partire da questa stagione dopo l’addio di Marcelo Brozovic, sta vivendo un periodo di forma straordinario e contro la squadra spagnola vorrà andare sicuramente di nuovo a segno.

Scommessa 2; Lautaro Martinez primo marcatore: 4,60 con Sisal

L’Inter per il primato

Vincendo la partita contro la Real Sociedad, i nerazzurri avrebbero la certezza di finire primi nel loro girone, con la possibilità di poter giocare un ottavo di finale non troppo proibitivo. Vista la posta in palio, a partire dagli incontri ad eliminazione diretta, non esistono partite semplici, tuttavia i nerazzurri vogliono vincere il match per potersi regalare questo lievissimo vantaggio.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Inter: 8,00 con William Hill