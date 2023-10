In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Inter - Bologna dei nostri esperti con confronto quote e analisi del match dell'ottava giornata.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Bologna confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’ottava giornata di Serie A.

Andrà in scena sabato 7 ottobre alle ore 15.00, allo Stadio San Siro di Milano, il match tra Inter e Bologna, valido per l’ottava giornata di Serie A.

Entrambe le formazioni sono reduci da due rotonde vittorie: l’Inter a Salerno dove si è imposta per 4 a 0 con tutte e 4 le reti siglate da Lautaro Martinez, mentre il Bologna ha battuto per 3 a 0 l’Empoli al Dall’Ara.

I rossoblù hanno subito appena 4 gol finora e vengono da 5 risultati utili consecutivi, i nerazzurri guidano la classifica a 18 punti avendo finora subìto solo una sconfitta. Simone Inzaghi, nonostante una rosa profondamente trasformata dal mercato, sembra aver trovato subito la formula migliore, almeno in campionato. Ed i risultati gli stanno dando ragione.

I nostri pronostici Inter – Bologna

I nostri pronostici Inter - Bologna bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 10.00 9.25 8.50 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.05 2.00 1.90 under 2.5 2.35 2.20 2.20

Probabili formazioni Inter – Bologna

Per i nostri pronostici Inter - Bologna è fondamentale conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara dell’ottava giornata di Serie A:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter potrebbe pagare l’impegno settimanale in coppa

Dopo l’impegno in Champions contro il Benfica, l’Inter accoglierà a San Siro un Bologna che ha già messo in ampia difficoltà squadre più blasonate, spesso costringendole al pareggio. Contro la difesa attenta degli uomini di Motta servirà la miglior Inter. I neroazzurri sono indubbiamente i favoriti dai pronostici Inter - Bologna, ma occhio alle sorprese.

Scommessa 1; risultato esatto 1-1: 10,00 con bet365

Il piede caldo di Lautaro Martinez

Contro il Benfica ci ha provato in tutte le maniere, ma il portiere dei lusitani gli ha più volte negato la gioia del gol. Lautaro Martinez avrà sicuramente voglia di rifarsi contro i felsinei. È di fatto tra i favoriti dalle quote marcatore Inter - Bologna.

Scommessa 2; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,00 con Sisal

La difesa solida del Bologna

La seconda miglior difesa contro il miglior attacco. La squadra di Motta ha finora subìto soltanto 4 reti in sette giornate, e ha già costretto per tre occasioni gli avversari al pareggio a reti bianche. L’Inter di Inzaghi ha finora segnato 19 gol, e farà di tutto per riuscire a battere la quasi impenetrabile difesa rossoblu. Secondo i pronostici Inter - Bologna sarà una partita piuttosto chiusa.

Scommessa 3; Under 2.5: 2,20 con William Hill