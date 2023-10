In questo articolo si possono trovare i pronostici Inghilterra - Italia con confronto quote dei bookmakers ADM e analisi delle probabili formazioni.

Si giocherà nella storica cornice dello Stadio di Wembley il 17 ottobre alle ore 20.45, la partita tra Italia e Inghilterra. Prima partita di cartello della gestione Spalletti con l’Italia reduce dall’agevole vittoria per 4 a 0 contro Malta. L’obiettivo per i campioni in carica è quello di qualificarsi, e uscire imbattuti dal mitico stadio inglese sarebbe un passo in avanti. Spalletti, oltre a dover fare a meno di Tonali e Zaniolo per i fatti ormai noti, deve anche rinunciare a Zaccagni, bloccato da problemi fisici.

Per quanto riguarda la nazionale dei tre Leoni, capitan Harry Kane è rimasto a riposo nell’amichevole vinta per 1 a 0 contro l’Australia, ma a Londra sarà titolare, proprio come Jude Bellingham, due clienti non propriamente comodi per la retroguardia azzurra.

Per Luciano Spalletti spazio al 4-3-3 con Scamacca al centro dell’attacco con Berardi e Raspadori. Frattesi e Barella sono pronti ad agire dal 1′ ai lati di Cristante. In difesa spazio a Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e Dimarco.

I nostri pronostici Inghilterra - Italia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 7.00 7.50 7.00 Domenico Berardi marcatore nell'incontro 6.50 6.50 5.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.00

Probabili formazioni Inghilterra – Italia

Per dei pronostici Inghilterra - Italia vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara in programma:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Dunk, Colwill; Rice, Henderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Dunk, Colwill; Rice, Henderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Un pareggio che varrebbe oro

Dopo l’agevole vittoria di Bari contro la modesta Malta, Spalletti si trova di fronte al primo vero banco di prova. Quella contro l’Inghilterra è una partita che ha sempre un sapore speciale, e gli azzurri dovranno assolutamente cercare di portare a casa un risultato favorevole per sperare nella qualificazione diretta. I pronostici Inghilterra - Italia prevedono un match difficile per gli azzurri, ma non impossibile da vincere.

Con Berardi per provare l’impresa

Mimmo Berardi ha già segnato a Wembley. Tre anni fa, nella finale degli Europei itineranti fu il primo degli azzurri a presentarsi sul dischetto. Sappiamo tutti com’è andò a finire, e il calciatore calabrese spera di ripetersi, magari su azione, anche in quest’importantissimo match. Sebbene quote e pronostici marcatore Inghilterra - Italia non lo diano tra i top favoriti, potrebbe facilmente rientrare nella lista dei cannonieri del match.

Un match non semplice

Con 16 gol fatti e soltanto 2 subìti, la nazionale inglese è meritatamente prima nel girone a 13 punti. Seguono Italia e Ucraina a 10 punti con gli azzurri secondi perché in vantaggio sugli scontri diretti. La nazionale di Southgate concede pochissimo nelle partite casalinghe, e gli uomini di Spalletti dovranno giocare il match perfetto per riuscire a portare a casa almeno un pareggio. Il mercato X è quello favorito da numerosi pronostici Inghilterra - Italia degli esperti.

