In questo articolo i giocatori troveranno i pronostici Genoa - Salernitana con confronto quote e consigli utili per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Salernitana confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Sarà il match tra Genoa e Salernitana la partita che aprirà la decima giornata del campionato di Serie A. Alle 20.45 di venerdì 27 ottobre, allo stadio Marassi di Genova, andrà in scena la sfida tra due campioni del mondo 2006. I grifoni allenati da Alberto Gilardino ospitano infatti la Salernitana di Filippo Inzaghi, alla sua seconda partita sulla panchina dei granata.

Pochi cambi di formazione per l’allenatore rossoblù, che ritroverà trai pali Martinez. Prono di nuovo dal primo minuto Malinovskyi, ormai un centrocampista a tutti gli effetti. Potrebbe tornare dall’inizio anche Retegui, pronto per scendere in campo insieme a Gudmundsson.

Per i granata ritorno tra i pali per Memo Ochoa. Inzaghi dovrebbe poi confermare la difesa a quattro, con Mazzocchi e Bradaric impiegati come esterni. A centrocampo chance per Coulibaly, supportato da Bohinen e Martegani. In attacco, alle spalle di Dia ci saranno Candreva e Cabral.

I nostri pronostici Genoa - Salernitana

I nostri pronostici Genoa - Salernitana bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.05 Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro 3.10 3.00 2.90 Risultato esatto 1-1 6.50 6.75 6.00

Probabili formazioni Genoa – Salernitana

Per dei pronostici Genoa - Salernitana vincenti è fondamentale analizzare le formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui.

Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui. SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Martegani, Coulibaly, Bohinen, Martegani; Candreva, Jovane; Dia.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese ballerine

Le retroguardie di entrambe le formazioni hanno finora dimostrato di non essere propriamente impermeabili. Ci si aspetta una partita ricca di gol e di occasioni da una parte e dall’altra. I pronostici Genoa - Salernitana, infatti, lasciano presagire che potrebbe verificarsi il mercato over 2.5.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

L’islandese è sempre una garanzia

Il classe’97 islandese con i suoi 11 gol la scorsa stagione ha contribuito non poco alla promozione del Genoa. Autore finora di 3 reti al suo esordio in Serie A, l’attaccante rossoblù spera di andare a segno anche contro la Salernitana. Gudmundsson è tra i favoriti dalle quote marcatore Genoa - Salernitana.

Scommessa 2; Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Un buon pareggio per Inzaghi

Reduce da un pareggio casalingo arrivato soltanto nei minuti finali, la squadra di Filippo Inzaghi spera in un risultato utile anche al Marassi. Il neo-allenatore avrà bisogno di tempo per poter cercare di risollevare una squadra che al momento si trova nei bassifondi della classifica. Tuttavia secondo i pronostici Genoa - Salernitana sarà una partita difficile contro la squadra di Gilardino.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill