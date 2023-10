In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa - Milan per l'ottava giornata di campionato con confronto quote e analisi della partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Milan confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’ottava giornata di Serie A.

Si giocherà sabato 7 ottobre alle ore 20.45, allo Stadio Marassi di Genova, il posticipo tra Genoa e Milan, valido per l’ottava giornata di Serie A. I liguri sono reduci da un pareggio esterno per 2 a 2 nello scontro salvezza contro l’Udinese, mentre i rossoneri nell’ultima giornata si sono imposti per 2 a 0 contro la Lazio a San Siro.

I rossoneri sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in serie A per continuare a rimanere in testa alla classifica. I liguri stanno attraversando un buon momento di forma come dimostrato dai 4 punti guadagnati nelle ultime due sfide.

Stefano Pioli pensa al turnover con tre o quattro giocatori diversi da quelli visti a Dortmund. In difesa Florenzi potrebbe far rifiatare Calabria, mentre Thiaw sembra in vantaggio su Kjaer. In regia sembra favorito Adli - entrato subito in partita contro il Borussia - al fianco di Musah e Reijnders. In attacco possibilità per Chukwueze e Okafor di affiancare Leao.

I nostri pronostici Genoa – Milan

I nostri pronostici Genoa - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Milan 9.00 9.50 9.00 Noah Okafor marcatore nell’incontro 3.25 3.00 4.00 Over 2.5 2.05 2.00 1.85

Probabili formazioni Genoa – Milan

Per dei pronostici Genoa - Milan vincenti, occorre conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara dell’ottava giornata di Serie A:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi; Thiaw; Tomori; Theo Hernandez; Musah; Adli; Reijnders; Chukwueze; Okafor; Leao.

Maignan; Florenzi; Thiaw; Tomori; Theo Hernandez; Musah; Adli; Reijnders; Chukwueze; Okafor; Leao. GENOA (3-5-1-1): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Matturro; Gudmunsson; Retegui

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan vuole rimanere in vetta

Dopo il secondo pareggio consecutivo a reti bianche in Champions, il Milan vuole ritrovare la vittoria per rimanere in vetta e non lasciar scappare l’Inter. Contro il Genoa a Marassi non sarà semplice, ma i rossoneri hanno un tasso tecnico elevato, e potrebbero tornare a Milano con 3 punti in tasca. La vittoria dei rossoneri è indubbiamente il risultato favorito dai pronostici Genoa - Milan.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Milan: 9,00 con bet365

Un’occasione per lo svizzero

Con 2 gol segnati in 7 presenze, l’attaccante svizzero di origini nigeriane Noah Okafor avrà l’opportunità di partire titolare. Entrato nell’organico del Milan lo scorso luglio, il classe 2000 vorrà dimostrare a Mister Pioli tutto il suo valore partendo dal primo minuto. Okafor è di fatto tra i favoriti come striker dalle quote marcatore Genoa - Milan.

Scommessa 2; Noah Okafor marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Le certezze in avanti di Stefano Pioli

Avendo a disposizione il terzo attacco della Serie A dopo Inter e Napoli, le scelte in avanti di Stefano Pioli sono molteplici. Con il veterano Olivier Giroud pronto a subentrare a match in corso, Pioli contro il Genoa avrà modo di testare dal primo minuto le riserve di lusso Chukwueze e Okafor. Chissà che non venga fuori una valanga di goal, come previsto da alcuni pronostici Genoa - Milan.

Scommessa 3; Over 2.5: 1,85 con William Hill