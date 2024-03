Pronostici Genoa – Frosinone e informazioni utili per scommettere: rossoblu favoriti sui ciociari

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Frosinone, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita ore 15:00 sabato 30 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra gli uomini di Alberto Gilardino e quelli allenati da Eusebio Di Francesco, partita valida per il 30esimo turno di Serie A.

Dopo aver conquistato un preziosissimo punto in casa della Juventus, i grifoni ospitano un Frosinone terzultimo in classifica alla disperata ricerca di punti.

I nostri pronostici Genoa – Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Frosinone bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 2.00 Risultato esatto 2-0 Genoa 9.00 9.50 8.50 Mateo Retegui marcatore dell’incontro 2.75 2.50 2.70

Come scommettere su Genoa – Frosinone: analisi match e pronostici

La partita tra le due formazioni si prospetta essere un incontro piuttosto equilibrato, sebbene con alcuni punti chiave da considerare. Il Genoa, giocando in casa, potrebbe avere un leggero vantaggio rispetto alle prestazioni esterne del Frosinone in questa stagione. Statisticamente, le partite precedenti tra queste due squadre hanno visto una media di gol piuttosto alta, con il BTTS (entrambe le squadre segnano) che si è verificato nel 57% degli incontri.

Probabili formazioni Genoa - Frosinone

Per i pronostici Genoa – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2) : Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.

: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Ibrahimovic.

Confrontare le quote vincente Genoa – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La peggior difesa

Con 60 gol subìti, quella del Frosinone è la peggior retroguardia della Serie A. Aspetto da tenere in considerazione per i nostri pronostici Genoa - Frosinone. Gli uomini di Eusebio Di Francesco concedono decisamene troppo nelle retrovie, e se il Genoa saprà approfittarne, si prospetta una gara ricca di reti come prevedono gli esperti del settore.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Ritornare a vincere

Dopo aver fermato la Juventus a casa sua, il Genoa allenato da Alberto Gilardino vuole ritornare a vincere a Marassi. E’ dal 24 febbraio infatti che i rossoblu non conquistano 3 punti in casa. Da quando hanno sconfitto l’Udinese per 2 a 0 infatti, per i grifoni sono arrivate 2 sconfitte e un pareggio. La situazione precaria del Frosinone potrebbe permettere ai liguri di ritrovare finalmente la vittoria al Luigi Ferraris.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Genoa: 9,50 con Sisal

Il momento d’oro dell’azzurro

In occasione della sosta per le nazionali, Mateo Retegui ha avuto tutto il tempo per mettersi in mostra anche con la maglia azzurra. L’attaccante in forza al Genoa ha infatti segnato una doppietta in occasione dell’amichevole della nazionale italiana contro il Venezuela ed è anche per questo motivo che i pronostici Genoa – Frosinone indicano il numero 19 rossoblu come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Mateo Retegui marcatore nell’incontro: 2,70 con William Hill