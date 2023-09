In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Genk - Fiorentina dei nostri esperti con consigli utili per scommettere sulla Conference League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genk - Fiorentina confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la prima giornata di Conference League.

Al Cegeka Arena di Genk, giovedì 21 settembre si giocherà, alle ore 18.45, la partita tra la Fiorentina e il Genk. I belgi sono stati retrocessi in questa competizione essendo stati eliminati prima dai playoff di Champions League contro il Servette, e poi da quelli dell’Europa League per mano dell’Olympiacos. I Viola reduci dal primo successo interno contro l’Atalanta vogliono cominciare nel migliore dei modi la loro avventura europea.

A destra potrebbe toccare a Kayode. In attacco scalpitano Sottil e Beltran. Ma i cambi potrebbero essere finiti qui. Il Genk propone un 4-2-3-1 a specchio con Zeqiri sulla trequarti. Cuesta in difesa. La stellina Vandevoordt pronto tra i pali.

I nostri pronostici per Genk – Fiorentina

I nostri pronostici Genk vs Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 1.85 1.80 1.85 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.15 Risultato esatto 0-1 Fiorentina 9.50 9.25 8.50

Probabili formazioni Genk – Fiorentina

Conoscere le squadre che si sfideranno in Conference League è importante per i nostri pronostici Genk - Fiorentina. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara

Genk (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil

Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Confrontare le quote vincente della partita Genk – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

I viola per cominciare con il piede giusto

La Fiorentina è reduce da una buona prova contro l’Atalanta. Sfida di cui i pronostici Genk - Fiorentina tengono conto. I viola allenati da Italiano si troveranno di fronte la probabile rivale principale per la testa del girone. Iniziare l’avventura in Conference con il piede giusto sarebbe importantissimo.

Scommessa 1: over 2.5: 1,85 con bet365

La situazione dei belgi

Sesta nel Campionato belga guidato dall’Anderlecht, la formazione del Genk si ritrova in Conference League dopo aver subìto due retrocessioni prima in Champions e poi in Europa League ad opera di Servette e Olympiacos. Sono un avversario assolutamente da non sottovalutare.

Scommessa 2: pareggio alla fine del 1° tempo: 2,15 con Sisal

Forze diverse in campo

Per quanto possa essersi qualificata alla Champions la scorsa stagione, la formazione belga di certo non può impensierire più di tanto la Fiorentina, intenzionata a raggiungere di nuovo la finale di Conference e, questa volta, provare a vincerla. I pronostici Genk - Fiorentina sono con i viola.

Scommessa 3: risultato esatto 0-1 Fiorentina: 8,50 con William Hill