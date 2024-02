In questo articolo si possono trovare i pronostici Frosinone – Milan, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 3 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’incontro serale tra rossoneri e giallazzurri.

I nostri pronostici Frosinone – Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Milan - Frosinone bet365 Sisal William Hill Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.10 Risultato esatto 0-2 Milan 9.00 9.25 8.50 Olivier Giroud primo marcatore nell’incontro 4.75 5.00 5.00

Come scommettere su Frosinone – Milan analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio in occasione dell’ultima giornata. Il Milan ha pareggiato a San Siro contro il Bologna, mentre il Frosinone ha conquistato un punto a Verona, dove è anche passato in vantaggio per poi essere raggiunto al 58esimo da una zuccata di Kaio Jorge che ha fissato il risultato sull’1 a 1.

Probabili formazioni Frosinone - Milan

Per i pronostici Frosinone – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli/Valeri; Brescianini, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli/Valeri; Brescianini, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ritrovare la vittoria

Prima del rocambolesco 2 a 2 contro il Bologna, il Milan era reduce da 5 successi consecutivi in Serie A. Il pareggio contro i felsinei, arrivato nei minuti di recupero, ha interrotto la striscia di vittorie più lunga dei rossoneri per quanto riguarda questa stagione, e per questo motivo gli uomini di Stefano Pioli faranno il possibile per ricominciare a vincere già da Frosinone. E di fatto sono i favoriti dalle quote e pronostici Frosinone - Milan.

Scommessa 1; Milan in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Blindare il terzo posto

A 10 punti dall’Atalanta quarta (con i nerazzurri con una partita in meno), i rossoneri sono chiamati a blindare ulteriormente il terzo posto e, chissà, a provare a mettere un po’ di pressione a chi li precede. Una vittoria contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco preparerebbe al meglio il Milan alla prossima partita. L’11 febbraio infatti gli uomini di Stefano Pioli ospiteranno a San Siro il Napoli campione d’Italia, in una sfida che, storicamente, non è mai stata banale. Tuttavia restano i favoriti da quote e pronostici Frosinone - Milan.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Milan: 9,25 con Sisal

La voglia di Giroud

L’ultimo gol di Olivier Giroud in campionato, risale al 3 a 1 contro la Roma il 14 gennaio. Nella vittoria contro l’Udinese e nel pareggio contro il Bologna, il numero 9 del Milan è rimasto a secco. Logico quindi aspettarsi che il francese abbia più che mai la voglia di tornare a segnare, magari proprio contro i ciociari. Nella partita di andata il risultato fu di 3 a 1, e in quell’occasione il transalpino non andò a segno. Al momento terzo nella classifica dei cannonieri del torneo, Olivier Giroud è indicato dai pronostici Frosinone – Milan, come uno dei probabili primi marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Olivier Giroud primo marcatore nell’incontro: 5,00 con William Hill